L’ex ambasciatrice Elena Basile a Torgiano con il suo nuovo libro ‘Approdo per noi naufraghi’

Iniziativa dell’associazione Umbrialeft. La presentazione si terrà domenica 8 febbraio alle 17.30 in sala Sant’Antonio

Ex ambasciatrice, autrice di libri di narrativa e commentatrice di politica internazionale, Elena Basile sarà a Torgiano domenica 8 febbraio per presentare il suo ultime volume dal titolo ‘Approdo per noi naufraghi – Come costruire la pace’. A organizzare l’evento, che si terrà alle 17.30 alla sala Sant’Antonio, è l’associazione Umbrialeft. Oltre all’ex ambasciatrice, che nel 2023 si dimise per incompatibilità tra i suoi principi morali e la politica estera italiana e che da allora, tra le altre cose, svolge l’attività di commentatrice su testate giornalistiche, vi interverranno Claudio Grassi, coordinatore nazionale dell’associazione Disarma, la professoressa Barbara Turchetta dell’Università di Bergamo e Ciriaco Giusto, consigliere comunale del Comune di Torgiano. Il dibattito sarà presentato da Attilio Gambacorta di Umbrialeft.

“Il libro – anticipano gli organizzatori – parla di Gaza, di geopolitica, di egemonia. Analizza la crisi del liberalismo democratico e del multilateralismo. Il volume fa la storia degli ultimi decenni per capire come siamo arrivati fin qui. Ma vi è anche un appello lucido e necessario: ripartire dai valori fondanti dell’Europa per uscire dalla crisi del liberalismo, del multilateralismo e della democrazia svuotata. Tra analisi e visione, una proposta per non arrendersi al disincanto”.

Il libro ‘Approdo per noi naufraghi – Come costruire la pace’ è edito da PaperFirst e ha l’introduzione di Franco Cardini e la postfazione di Raniero La Valle.