L’evento ‘Le nostre stelle’ apre il ‘Maggio al Volta’, in ricordo degli studenti Pierluigi e Leonardo

Nella Giornata internazionale dell’astronomia momento di intima commozione all’Itts di Perugia che si prepara a un mese ricco di iniziative

Un momento di intima commozione e partecipazione è stato l’evento ‘Le nostre stelle’ con cui l’Istituto tecnico tecnologico statale (Itts) ‘Alessandro Volta di Perugia ha aperto il cartellone di eventi ‘Maggio al Volta’ ricordando, nella giornata internazionale dell’astronomia, Pierluigi e Leonardo, due suoi studenti recentemente scomparsi. Per l’occasione sono state svelate due opere a muro realizzate dai compagni e dai docenti dell’Istituto, alla presenza delle famiglie e dell’intera comunità.

“ ‘La vita che dà barlumi è quella che sola tu scorgi’ ed è bello credere, in questa occasione, qui davanti al murale che ricorda le nostre stelle – ha dichiarato la dirigente scolastica Fabiana Cruciani – che i corpi celesti si siano commossi di fronte alla bellezza dei versi di Montale, e prima ancora di tanti altri poeti, e abbiano scelto di continuare a brillare, oltre la loro stessa sorte. La luce delle stelle ci regala la possibilità di trasformare la nostalgia malinconica e paralizzante legata al rimpianto, alla perdita, all’assenza, in una nostalgia-gratitudine; una nostalgia-gratitudine per quello che le persone con l’unicità della loro presenza ci hanno lasciato e per quel miracolo che vive in noi attraverso la nostra stessa presenza. Miracolo nell’essere insieme, in una comunione di sentimenti e di amore, scegliendo di allontanare la malinconia della perdita per una possibilità di speranza e di senso attraverso il ricordo che vogliamo, da oggi, esporre ed elevare a dignità di opera d’arte. ‘Sogna, ragazzo, sogna’ e continua a farci sognare”.

Maggio al Volta prosegue con una serie di iniziative che animeranno l’istituto nel corso del mese e culmineranno con ‘Volta in progress 3’, sabato primo giugno, una festa in cui tutte le anime del Volta, i diversi indirizzi e le molteplici progettualità porteranno all’interno scuola i risultati del proprio lavoro. Si va dal ‘Bilancio di un’esperienza’, incontro conclusivo della formazione dei docenti neoassunti in programma martedì 21 maggio alle 15.30 nell’aula magna del rettorato dell’Università degli studi di Perugia, alla partecipazione all’evento di disseminazione dell’Erasmus, Steam Power, organizzato dall’Università di Perugia mercoledì 22 a palazzo dei Priori. In questa occasione l’istituto presenterà i risultati del progetto ‘Madzi ndi moyo – L’acqua è vita’, che ha portato alla realizzazione di un pozzo in Malawi.

Giovedì 23 si va a Roma, all’Itis ‘Galilei’, per partecipare all’incontro ‘Filiera 4+2, azioni per l’avvio della sperimentazione’, in presenza del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, insieme a tutte le scuole che hanno aderito alla sperimentazione, per condividere le proprie buone pratiche. Si continua, poi, con eventi di natura didattica e comunitaria: venerdì 24 maggio c’è la finale del torneo interno di debate di Educazione civica, alle 11 nell’aula Magna della sede di Piscille; mercoledì 29 alle 10 l’Aula Magna del Rettorato ospiterà ‘Kaleidoscope’, evento finale del percorso del TED-Ed club d’istituto, arrivato alla sua sesta edizione e infine, venerdì 31, si terrà la cerimonia di consegna dei diplomi agli studenti diplomatisi nell’anno 2022/2023.