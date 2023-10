Legge regionale su birra agricola, si rafforza il modello Umbria

L’Umbria ora ha la sua legge per la valorizzazione e la promozione della birra agricola e artigianale.

«Un passo importante per il settore brassicolo regionale nell’ottica di sviluppo delle filiere nel settore agricolo – ha detto Stefano Fancelli presidente di Luppolo made in Italy e membro del responsabile della filiera luppolo, canapa e altre colture industriali di Cia agricoltori italiani dell’Umbria -. Come quella di aver lanciato la filiera del luppolo made in Umbria: un’opportunità imprenditoriale e un’innovazione nel panorama regionale agricolo. Ora più che mai l’Umbria si sta caratterizzando sempre di più come il cuore della birra artigianale e agricola del nostro Paese. Siamo una regione leader nella produzione del malto d’orzo e del luppolo di alta qualità, sono in corso rilevanti progetti di filiera corta, i birrifici umbri si distinguono per qualità del prodotto e capacità di crescita: per tutte queste ragioni la legge regionale che ho sostenuto potrà dare un contributo rilevante alla crescita della filiera birraria regionale. Un nuovo passo per puntare allo sviluppo di turismo brassicolo, alla tracciabilità di un prodotto di qualità e alla promozione della filiera corta della birra made in Umbria».