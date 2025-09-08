Lega Spoleto: “il sindaco Sisti commissariato dal PD”

“Nei giorni scorsi il Consigliere Comunale Paolo Imbriani ha presentato un’interpellanza al Sindaco Sisti per denunciare l’assurdità di quanto accaduto in città: la Giunta ha disposto la realizzazione della segnaletica orizzontale su alcune strade, arrivando addirittura a tracciare strisce pedonali e linee di carreggiata sopra buche e avvallamenti, senza prima provvedere alla manutenzione del fondo stradale.

Alla nostra interpellanza, però, non ha risposto il Sindaco o un suo assessore, come sarebbe doveroso nelle sedi istituzionali. A replicare è stato direttamente il Partito Democratico, dimostrando ancora una volta che Sisti non è libero di governare ma vincolato alle decisioni prese altrove, nelle stanze del PD di Viale Trento e Trieste. Il Sindaco viene usato come parafulmine, mentre le scelte reali passano sopra la sua testa, dettate da personaggi del partito”.

A intervenire è la Lega Spoleto che prosegue:

“Il PD giustifica persino la verniciatura sopra le buche con il pretesto della sicurezza, specie nei pressi delle scuole. Un argomento che non contestiamo nel merito, ma che solleva una domanda inevitabile: dove sono stati in questi quattro lunghi anni di amministrazione? Solo dopo la nostra interpellanza, infatti, si sono affrettati ad asfaltare alcune vie cittadine e qualche tratto di strada nelle frazioni. Interventi tardivi, di facciata, che non cambiano la realtà. La maggior parte del manto stradale del nostro Comune è ridotto in condizioni vergognose dopo quattro anni di incuria della sinistra.

Ci chiediamo quali criteri siano stati adottati per stabilire le priorità delle asfaltature. Perché alcune frazioni sì e altre no, anche se più malridotte? Perché in certe zone della città e della periferia l’erba viene tagliata regolarmente, mentre in altre regna l’abbandono? Le risposte sarebbero semplici, ma non arriveranno mai da un Sindaco che ha perso autonomia e che ormai non governa, ma subisce”.