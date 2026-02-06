Le scuole e i Comuni della provincia di Perugia per San Francesco

Il 9 febbraio i ncontro di progettazione territoriale dedicato all’ o ttavo Centenario di San Francesco

(Cittadino e Provincia) – Perugia, 6 febbraio ’26 – Cosa possono fare oggi le scuole e i Comuni della provincia di Perugia per aiutare le giovani generazioni a scoprire la storia e l’esempio di Francesco d’Assisi? C’è stato un tempo in cui lo spirito di Francesco ha soffiato in Umbria, penetrando nel suo tessuto umano più profondo. E oggi? Cosa possiamo fare per ravvivare questo spirito?

Per rispondere a queste domande, la Provincia di Perugia organizza un incontro di progettazione territoriale dedicato all’Ottavo Centenario di San Francesco d’Assisi che si terrà lunedì 9 febbraio 2026 alle ore 11.00 presso la sede della Provincia di Perugia, in piazza Italia 11.

Al centro dell’incontro ci sarà la presentazione del Programma “Pace, fraternità e dialogo. Sui passi di Francesco” e del Meeting Nazionale delle Scuole di Pace “Sui Passi di Francesco” che si svolgerà ad Assisi il prossimo 17 e 18 aprile, in collaborazione con il Sacro Convento di San Francesco di Assisi e con il Patrocinio del Comitato Nazionale per la Celebrazione dell’Ottavo Centenario.

Nel corso dell’incontro, a cui sono stati invitati i Dirigenti degli Istituti Scolastici e i Sindaci dei Comuni della Provincia di Perugia, interverranno Massimiliano Presciutti, Presidente della Provincia di Perugia, fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento di San Francesco d’Assisi, Ernesto Pellecchia, Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, Fabiana Cruciani, Coordinatrice della Rete Nazionale delle Scuole di Pace, Flavio Lotti, Coordinatore del programma “Sui Passi di Francesco”.