“Le pagine sul lago” premiato a “Una biblioteca in ogni scuola”

Il progetto dell’associazione Cavtha per la primaria di San Feliciano vince l’ottava edizione. Premiazione il 14 settembre ad Assisi durante “Birba chi legge”

È il progetto “Le pagine sul lago” presentato dall’associazione Cavtha in collaborazione con il Circolo didattico di Magione a vincere l’ottava edizione del concorso “Una Biblioteca in ogni scuola”.

Il progetto scelto si muove per dotare la piccola e resistente scuola primaria “Don Lorenzo Milani” della frazione di San Feliciano, di una biblioteca destinata agli alunni e delle alunne – sono in tutto appena 72 – che sarà a servizio della comunità, aperta e inclusiva, dialogante con tutte le realtà del territorio, attiva e fruibile anche in orario extrascolastico.

Si legge nel progetto: Nel Rapporto di autovalutazione (Rav) della scuola per il triennio 2022/2025 in merito alla popolazione scolastica emerge che “le situazioni di particolare svantaggio socioeconomico e culturale sono diffuse e in aumento costante indicando un impoverimento generale del territorio. Proprio per questo, siamo convinti che in una scuola di un piccolo paese, la biblioteca rappresenti molto più di una semplice raccolta di libri: è un luogo di incontro, scoperta e crescita: un ponte tra la scuola e il territorio. La scuola può prendersi cura del territorio circostante così come il territorio può prendersi cura della “sua” scuola e rafforzare il senso di appartenenza di un’intera comunità».

La giuria ha così motivato l’assegnazione della vittoria: «Anche quest’anno scegliere il vincitore è stato molto difficile, tuttavia siamo stati unanimi nel premiare “Le pagine sul lago”, un progetto che mira a fare della biblioteca scolastica di una piccola scuola di paese un luogo ponte con il territorio, dove crescere come comunità con i libri e le storie, a tutte le età. Uno spazio da gestire insieme promuovendo così nei bambini e nelle bambine la cura del bene comune e la responsabilità verso gli altri e il mondo».

Oltre al premio in libri, pari al valore di 1000 euro, Birba offrirà ai vincitori un incontro di formazione sulla letteratura per l’infanzia e la sua consulenza nella gestione del servizio bibliotecario frutto dell’esperienza maturata in oltre 20 anni di attività.

La cerimonia di premiazione si terrà domenica 14 settembre alle 12.30 nella Sala della Conciliazione in piazza del Comune ad Assisi, durante “Birba chi legge” Festa delle storie (12-14 settembre).

I progetti vincitori, dal 2018 ad oggi, sono consultabili nel sito.

