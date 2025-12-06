Le Infiorate di Spello rivivono nel calendario Maestri del petalo 2026

Inaugurata l’infiorata della Natività dedicata ai visitatori di Spello durante le festività

Il 19 dicembre “l’augurio in fiore” degli studenti dell’IC G. Ferraris

Spello (Pg), 06 dicembre 2025 – Le Infiorate di Spello tornano a scandire il tempo con la quattordicesima edizione del calendario Maestri del Petalo, già disponibile al Museo delle Infiorate e alla Pro Loco. L’edizione 2026, dedicata alle opere fiorite realizzate nell’anno del Giubileo, conferma un appuntamento divenuto ormai tradizionale del Natale spellano e un souvenir molto apprezzato da turisti e visitatori. Dodici mesi di colori, volti e gesti raccontati attraverso gli scatti di Gianni Donati, cui si aggiunge il contributo del Circolo Cine Foto amatori Hispellum presieduto da Ennio Angelucci.

Quest’anno, infatti, il calendario si è arricchito di una pagina dedicata alle immagini vincitrici del 35° Concorso Internazionale di Arte Fotografica Le Infiorate di Spello in Italia e nel mondo, testimoniando il dialogo creativo che da anni unisce la tradizione dell’infiorata alla sensibilità della fotografia d’autore che da decenni documenta l’evoluzione e la finezza tecnica degli infioratori e la vitalità di un’arte capace di rinnovarsi grazie all’incontro tra generazioni e alla costante evoluzione del linguaggio figurativo.

La presentazione ufficiale del calendario si è svolta la mattina del 6 dicembre nella Sala dell’Editto del Palazzo Comunale, alla presenza del sindaco Moreno Landrini, del presidente dell’Associazione Le Infiorate di Spello Giuliano Torti, del vicesindaco con delega a cultura e turismo David Pieroni, del presidente della Pro loco di Spello Maurizio Falcinelli e di Ennio Angelucci del Circolo Cine Foto amatori Hispellum.

Nel corso dell’incontro, il presidente Torti ha annunciato anche un nuovo appuntamento dedicato ai più giovani: venerdì 19 dicembre, alle ore 15, gli studenti dell’Istituto Comprensivo “G. Ferraris” esprimeranno il loro “augurio in fiore” nella saletta interna del Museo delle Infiorate. L’iniziativa rinnova l’impegno dell’associazione e dell’amministrazione comunale nel trasmettere alle scuole i valori educativi e comunitari dell’arte dell’infiorare, invitando i ragazzi a esserne interpreti e protagonisti.

La mattinata si è conclusa con l’inaugurazione dell’Infiorata della Natività nella Sala polivalente di Piazza della Repubblica: un’opera di circa 5×3 metri, realizzata dagli infioratori su bozzetto della professoressa Manola Trabalza, che unisce creatività, cura del dettaglio e capacità di interpretare la simbologia natalizia attraverso il linguaggio dei petali. L’installazione, dedicata ai turisti e ai visitatori, resterà visibile per tutto il periodo delle festività. L’inaugurazione è stata seguita da un momento conviviale con un brindisi per lo scambio degli auguri, occasione per rinsaldare il senso di comunità che da sempre anima il mondo degli infioratori.

Il Calendario Maestri del Petalo 2026 è in vendita al prezzo di 15 euro presso il Museo delle Infiorate e la Pro Loco di Spello. È possibile acquistarlo anche tramite prenotazione sulla pagina Facebook delle Infiorate o scrivendo a info@infioratespello.it. Come sempre, gli iscritti all’Associazione possono usufruire di un prezzo agevolato. Il ricavato delle vendite sostiene le attività che gli infioratori portano avanti durante tutto l’anno: progetti legati all’evento, laboratori con le scuole, iniziative di valorizzazione del territorio e interventi dedicati alla tutela e allo sviluppo della tradizione artistica delle Infiorate di Spello.