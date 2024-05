Le fabbriche che hanno reso celebre Perugia in tutto il mondo

Il fine settimana in compagnia di Gran Tour Perugia

Quattro appuntamenti per il nuovo fine settimana in arrivo in compagnia di Gran Tour Perugia che, tra sabato e domenica, spazierà tra un tour alla scoperta delle fabbriche che hanno fatto conoscere il capoluogo dell’Umbria in tutto il mondo (appuntamento in lingua inglese), il suggestivo convento di Monteripido, uno sguardo al landscape perugino dall’altro della Torre degli Sciri e un’incursione a “Cantine aperte”.

Si inizia sabato 25 maggio alle 10.30 con uno dei tour realizzati in collaborazione con MyEs e “Factories and the city” , visita guidata in lingua inglese a cura di un madrelingua, che farà conoscere più da vicino le prestigiose fabbriche che hanno reso celebre Perugia in tutto il mondo e che sono nate proprio nel centro storico della città.

Costo della visita guidata euro 12 a persona, gratuita fino a 12 anni.

Alle 16 sarà la volta del Convento di Monteripido, luogo simbolo dello spirito in cui cercare pace e silenzio che, per l’occasione, aprirà le sue porte al pubblico. Durante la passeggiata si visiterà l’intero complesso conventuale con i suoi chiostri suggestivi, la chiesa e la straordinaria biblioteca da cui è possibile ammirare un paesaggio mozzafiato inedito sulla città di Perugia.

Costo della visita guidata euro 12 a persona, gratuita fino a 12 anni.

Domenica 26 maggio alle 10.30 si ammira “Perugia dall’alto” con l’originale visita alla Torre degli Sciri, con la sua altezza di 42 metri, unica rimasta fra quelle che nel Medioevo andavano a caratterizzare il profilo urbano del capoluogo umbro. Gradino dopo gradino, tra storia e aneddoti, si arriverà nella splendida terrazza dove si apre un panorama mozzafiato su tutta la città. Durante il percorso, anche un passaggio alle due cappelle di San Michele e di San Salvatore, recentemente restaurate.

Costo della visita guidata euro 15 a persona, gratuita fino a 12 anni.

Alle 16 spazio a “Gran Tour Perugia goes to Cantine Aperte”. In occasione di “Cantine Aperte” si partirà dalla Cantina Pucciarella per andare alla scoperta del Colle Arsiccio con una passeggiata archeologica all’interno della cantina stessa. Occasione per conoscere le antiche origini etrusche del luogo e dei riti pagani legati alla fecondità, alla maternità e all’infanzia che tutt’ora sono sopravvissuti a secoli di storia.

Costo della visita guidata euro 12 a persona, gratuita fino a 12 anni. Evento dog friendly.

Per informazioni e prenotazioni alle visite guidate: 371 3116801 (anche WhatsApp)

Sito ufficiale www.grantourperugia.it