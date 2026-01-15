Le creature e le leggende dell’Umbria conquistano UmbriaCON grazie agli studenti del NID

La mostra, con tavole originali realizzate dai giovani studenti dell’istituto perugino, nasce per valorizzare e promuovere l’immaginario e le radici culturali umbre usando il linguaggio dell’illustrazione e del fumetto.

Un’esplorazione visiva del patrimonio folkloristico umbro che trasforma la tradizione narrativa regionale in racconti illustrati contemporanei, capaci di unire ricerca, immaginazione e valorizzazione culturale

Gli innamorati della Cascata delle Marmore Nera, ninfa figlia del dio Appennino, e il pastore Velino; lo spiritello Gnefro, la vipera centenaria Regolo e la Marroca; il drago Thyrus di Terni e i Grifi di Perugia e Narni; il Diavolo della Valnerina e la ninfa Agilla del Lago Trasimeno: le Creature e leggende dell’Umbria saranno protagoniste a UmbriaCON, festival dedicato al mondo del fumetto, dei giochi da tavolo, dei videogiochi e della cultura nerd in programma dal 16 al 18 gennaio a Umbriafiere di Bastia Umbra, grazie agli studenti del NID – Nuovo Istituto di Design di Perugia.

I giovani talenti del centro formativo d’eccellenza umbro attivo dal 1983, e che propone anche quest’anno 5 corsi triennali di Graphic Design, Moda, Fotografia, Interior Design, Fumetto e 4 corsi master di Motion Design, Fumetto, Styling & Fashion Photography, Intelligenza Artificiale & Art Direction, hanno infatti reinterpretato in chiave contemporanea miti, creature fantastiche, leggende popolari e racconti legati al territorio dando vita a una mostra – visitabile nei giorni della kermesse a Umbriafiere accanto allo stand del NID – pensata per valorizzare e promuovere l’immaginario e le radici culturali umbre, usando il linguaggio dell’illustrazione e del fumetto.

Ogni studente ha scelto per il proprio lavoro una figura del bestiario locale o una leggenda di tradizione orale, traducendone atmosfera, simbolismo e potenza evocativa in una tavola illustrata. Il risultato finale – sono state selezionate le opere di Giulia Malerba, Mattia Vincenzo Rachiele, Martina Zanola, Andrea Valenti, Natalia Battaglini, Martina Cardamone, Sara Adorni, Massimiliano Fioravanti, Matteo Twarog, Sara Masserelli – è una collezione eterogenea ma coerente, in cui tradizione e visione artistica dialogano per raccontare l’Umbria attraverso la sua dimensione più misteriosa, un’esplorazione visiva del patrimonio folkloristico umbro che trasforma la tradizione narrativa regionale in racconti illustrati contemporanei, capaci di unire ricerca, immaginazione e valorizzazione culturale.