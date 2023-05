L’azienda vinicola Goretti grande protagonista in Cantine Aperte

Ricco programma per l’evento di domenica 28 Maggio tra degustazioni, gastronomia, musica e tanto altro

Domenica 28 maggio torna “Cantine Aperte” con un programma ricco di eventi e novità. L’evento, come ogni anno, vedrà protagonista anche l’azienda vinicola Goretti, localizzata nella frazione perugina di Pila (Strada del Pino 4). Dalle ore 10 alle 18, tutti gli ospiti della Cantina avranno la possibilità di degustare i vini Goretti tra le tante attività proposte nel parco aziendale. All’interno della Torre, risalente al XII secolo, sarà possibile partecipare a degustazioni guidate con l’esperta sommelier di Goretti per assaggiare la selezione dei vini più rappresentativi, oltre alla degustazione esclusiva della Verticale di annate de L’Arringatore. Insomma, un viaggio tra le diverse sfumature nel tempo, con il vino della cantina Goretti di Perugia grande protagonista. Novità, in degustazione i nuovi vini: Il Trebbio e La Torre. Non mancheranno poi tipicità della gastronomia umbra con taglieri , porchetta e torta al testo per un pic-nic sul parco o tra i vigneti. Per chi volesse fermarsi anche a pranzo presso la vicina pineta, ci sono i primi piatti dello chef (dalle ore 13.00 alle 15.00). Non solo vino e salato, ma anche un “food track” del gelato al vino a cura di Dulcinea. La giornata sarà accompagnata da musica live a cura del sassofonista Luca Bossi e Dj Raffaele Porzi. Intrattenimento anche per i più piccoli con il “Kids Garner Corner” con laboratori a tema e tanto divertimento. Ma non è tutto. È possibile prenotare anche un’esperienza unica come quella del giro in elicottero tra le campagne umbre, partendo dall’Eli-superficie Goretti, per ammirare le colline della DOC Colli Perugini da un’altra suggestiva prospettiva. Dalle ore 17 alle 18 la festa aumenta con il ritmo di DJ Porzi e Luca Bossi per un aperitivo di vino. All’ingresso sarà necessario acquistare un calice con taschina dell’associazione AIRC al costo di 7,50€, comprensivo di un bicchiere di vino. È possibile prenotare solo le seguenti degustazioni:

Degustazione verticale L’Arringatore: https://tinyurl.com/mr38jts5

Degustazione guidata: https://tinyurl.com/bdct54cu

INGRESSO LIBERO