Lavori presso il cimitero di Monterone: modifiche alla circolazione

emessa l’ordinanza 1820 del 30 agosto 2025 con alcuni provvedimenti sulla circolazione

Nei prossimi giorni prenderanno il via interventi di riqualificazione e valorizzazione del cimitero di città-Monterone. Tra le opere previste vi è anche la manutenzione della passerella pedonale di collegamento tra i complessi cimiteriali Monumentale e Monterone che sovrasta Strada Perugia-Ponte Valleceppi.

Per consentire alla ditta incaricata di procedere con i lavori indicati ed in particolare all’installazione di un ponteggio sottostante la passerella è stata emessa l’ordinanza 1820 del 30 agosto 2025 con alcuni provvedimenti sulla circolazione.

Nel dettaglio dall’ 8 settembre al 27 ottobre si prevede:

– senso unico alternato di marcia disciplinato da specifica segnaletica anche notturna di pericolo, idonea transennatura ed impianto semaforico dell’impresa esecutrice funzionante nelle 24 ore in Strada Perugia Ponte Valleceppi, nel tratto sottostante la passerella pedonale di collegamento tra i complessi cimiteriali Monumentale e Monterone

– posizionamento di lampada semaforica sulla traversa di strada Perugia-Ponte Valleceppi proveniente dalle aree cimiteriali sottostanti (zona forno crematorio e sala del Commiato), all’intersezione con il tracciato principale della stessa strada Perugia-Ponte Valleceppi;

– limite massimo di velocità di 30 km/h in strada Perugia-Ponte Valleceppi, nel tratto interessato dai lavori e nei tratti ad esso adducenti