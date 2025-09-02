Lancia oggetti pericolosi contro una persona e un veicolo: denunciato

Sabato mattina, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio predisposta nel quartiere di Fontivegge, il personale della Polizia di Stato di Perugia è intervenuto nei pressi di Piazza del Bacio, dove un cittadino ha segnalato di essere stato aggredito da un uomo – cittadino straniero, nato in Marocco classe 85, già noto alle Forze dell’Ordine – che è stato deferito per il reato di getto pericoloso di cose.

Giunti sul posto, gli agenti delle Volanti hanno sentito in merito la vittima, la quale ha riferito che, poco prima, mentre transitava vicino allo “Skate Park”, aveva rimproverato un uomo notato mentre era intento ad espletare i propri bisogni fisiologici in pubblico. Il cittadino ha raccontato che il 40enne aveva risposto alla sua osservazione lanciandogli contro una bottiglia di vetro che colpiva l’animale che lo accompagnava, fortunatamente senza conseguenze.

Durante il colloquio con il richiedente, gli agenti hanno notato sopraggiungere di corsa l’uomo segnalato, inseguito da un secondo cittadino il quale, poco dopo, ha riferito di essere stato a sua volta bersaglio del lancio di una pietra che aveva colpito la carrozzeria della sua autovettura, circostanza confermata anche da un addetto alla vigilanza privata che aveva assistito alla scena.

Per questi motivi, dopo aver bloccato il 40enne, gli agenti lo hanno accompagnato in Questura dove, una volta identificato, lo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato getto pericoloso di cose. Allo stesso, inoltre, è stato notificato l’ordine di allontanamento dalla Zona Rossa per la violazione dell’ordinanza prefettizia.