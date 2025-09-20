Lago Trasimeno, ricerche in corso per una persona dispersa

Nel pomeriggio di oggi, 20 settembre 2025, proseguono le operazioni di ricerca sul lago Trasimeno, avviate a seguito della segnalata caduta in acqua di una persona da un gommone.
Sul posto sono operative più squadre dei Vigili del fuoco: il Nucleo sommozzatori di Ancona, l’elicottero proveniente dal reparto volo di Cecina, una squadra del Comando di Perugia, l’Unità di Comando Locale (UCL) e la Sezione Navale con moto d’acqua del Comando di Terni.
Le ricerche si concentrano nell’area dove si ipotizza sia avvenuta la caduta, con estensione progressiva sulla base della traccia GPS del natante, fornita ai Carabinieri dal noleggiatore.
Sul posto presenti i Carabinieri della Stazione di Castiglione del Lago.