Lago Trasimeno, Marchetti (Lega): “Passi avanti merito del Centrodestra”

“Ora la Regione firmi il protocollo per adduzione acque Montedoglio”

“La recente visita del Commissario Straordinario per la gestione dell’emergenza del Lago Nicola Dell’Acqua, nominato nell’estate scorsa su impulso dell’allora governatrice dell’Umbria Donatella Tesei e grazie all’intervento tempestivo del Ministro Salvini, testimonia la vicinanza che il governo nazionale dimostra al nostro territorio, in particolare alle problematiche che da anni riguardano il Lago Trasimeno.

Grazie alla volontà e alla perseveranza della Lega, lo scorso anno è stato commissionato al Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Perugia lo studio di compatibilità delle acque di Montedoglio e del Trasimeno, in vista di una eventuale adduzione delle acque dell’invaso per contribuire all’innalzamento del livello idrometrico del lago. Stando ai risultati ottenuti sembra che sarà possibile un travaso annuo di 10-15 milioni di metri cubi di acqua, che consentirebbero un innalzamento del Trasimeno di circa 10 centimetri all’anno.

Da oltre vent’anni esiste un protocollo d’intesa, ormai scaduto dato che nessuna amministrazione regionale gli ha mai dato seguito, siglato da Umbria e Toscana per il riparto e la gestione delle acque, che però non prevedeva Montedoglio. Se ci fosse ancora l’amministrazione Tesei alla guida dell’Umbria, il protocollo sarebbe stato già aggiornato e sottoscritto: l’auspicio è che la nuova Giunta si attivi tempestivamente e porti a termine il lavoro avviato dalla precedente, dato che le infrastrutture che consentono l’adduzione sono già esistenti, ma che senza la firma del protocollo non è possibile procedere.

Il Governo nazionale ha stanziato un finanziamento di un milione di euro per il Trasimeno, a testimonianza della massima disponibilità a collaborare con le amministrazioni locali al fine di mettere in campo tutte le misure utili a sanare una crisi idrica che perdura da anni e alla quale nessuno prima è stato in grado di porre soluzioni efficaci. Ho già informato il Ministro Matteo Salvini, che ha convocato nei mesi scorsi il tavolo tecnico sul Trasimeno, della necessità che il Governo valuti anche di emanare un decreto legge per la gestione delle emergenze che contenga ulteriori provvedimenti ad hoc per il nostro Lago.

Risolvere le problematiche che da decenni affliggono il Trasimeno e che hanno pesanti ripercussioni su tutti i settori dell’economia del territorio, è stata una delle priorità della Lega e del Centrodestra alla guida della Regione Umbria e continueremo a lavorare anche a livello nazionale affinché si prosegua quanto iniziato, con l’auspicio che la nuova Giunta sappia sfruttare i benefici del lavoro fatto negli ultimi cinque anni e i fondi governativi a vantaggio del Lago, dell’economia e del turismo del territorio”.

Così in una nota il Segretario Regionale della Lega Umbria, On. Riccardo Augusto Marchetti