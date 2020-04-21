La spesa a casa: la lista aggiornata di chi consegna a domicilio. Elenco sempre in aggiormaneto nel sito del Comune di Perugia
Per offrire un servizio aggiuntivo ai cittadini e per limitare al massimo la circolazione delle persone e quindi il rischio di contagio, il Comune di Perugia ha messo a disposizione uno spazio web dove verrà pubblicato e costantemente aggiornato l’elenco degli esercenti che effettuano la spesa a domicilio. Questi gli esercenti finora aderenti:
RISTORANTI – PIZZERIE – HAMBURGERIE – ROSTICCERIE
I MATTARELLI-3318779470/ 0755721303
TRILOGY-3337677337
NOTORIUS-075690341/ 3332117379
LE ORME-075/46405
IL BALESTRUCCIO-075/5058019
GRAN VARIETA’ – STREET – FOOD ITALIANO-3394040460
PIZZERIA PIETRINO DI GIRELLI ORNELLA-075/9662925
DAL PICCIOTTO SICILIAN FOOD-3392061969
PIZZAGRIUM AGRIPIZZERIA AL TAGLIO E DA ASPORTO, TORTA AL TESTO, CAFFETTERIA, FRUTTABAR-3713913449
PIZZERIA ACQUA & FARINA-3314267613
DA SEVERO BOTTEGA BISTRÒ-075/6975588
AMORE PER LA PIZZA BRACERIA-3270586309/ 075/5001253
RISTORANTE/ROSTICCERIA GRIFO-075/775243
RISTORANTE LA ROSETTA-075/3747858
GATTO NERO-075/31783
VILLA TATICCHI-075/694503
IL POETA CONTADINO-075/6020260 – 3406940168
RISTORANTE PIZZERIA MAGHERA-075/3728543
RISTORANTE CIVICO 25-3475306912
ALICE PIZZA-0754659939
I ROSTICCERI PERUGIA-075/42302
ROSTICCERIA APOLLO-075/5997698 -3473599113
PIZZERIA QUANTA NE VUOI-3472609003
ANTICA TRATTORIA SAN LORENZO-3481320164
GIRARROSTO MARIOTTI-075/5010817
PINSERIA HAMBURGERIA TORRE DEGLI SCIRI-075/5723029
GALAXY PIZZA-075/5000882
PIZZERIA MANZONI-075/398455
PIZZERIA SETTE RIONI-075/5149874
PIZZERIA MIO NONNO DICEVA…-3318917910
BAR – PASTICCERIE – GELATERIE – YOGURTERIE
IL GELATO DI MASTRO CIANURI-075 5734665/ 3392228762
CARLONI 1989-075/9076841
GELATERIA LA TERRAZZA-3491324638
PASTICCERIA NICOLINI-075/5010907
M BAR-075/5005893 -3345667997
BAR MODUGNO-075/5094690
NON SOLO CAFFE’-0753728709/3472402985
IL BARBACCO-3476992617
ENERCAFE-075/600422
YO!-3473485023
AMBULANTI – MERCATI
MACELLERIA GERBI ADRIANO-0755729137/ 3475769570/ 3475936031
GRIFO FRUTTA I MOSCHETTIERI-3478283310/3283452626/3381794193
CENCIONI PATRIZIA – PESCHERIA -3478546738
SGARAGLI CRISTINA AMBULANTE PIANTE E FIORI-3332155760
MIGANI NORCINERIA -3408381861
VIZI E SFIZI-3339767706
TORREFAZIONE CAFFE’
DALOMA CAFFE 3423734775
101 CAFFE’-075/3752002
LIOMATIC-075/540361
KAPCAFFE’-075/5056229
NEGOZI ALIMENTARI – MACELLERIE – ORTOFRUTTA – PASTA FRESCA – BEVANDE – PANINI
FATTORIA LUCHETTI-3924842547
SALUMIFICIO PERUGINO “IL BARONCINO”-075/6940413
GASTRONOMIA FILOSOFI-075/9977730 –
3478923063
CONAD-075/5280874
RONCA BRUNO& FIGLI S.N.C.-075/30361
BASTIANBIRRAIO-3478241127
CANTINA SASSO DEI LUPI-0755010203
LA PASTASCIUTTA PRODUZIONE PASTA FRESCA-075/5000311
PRIMO PIATTO PASTA FRESCA-075/34033
MO’ MANGIO IO – FORNO SENZA GLUTINE-075/3725656
SANTINO PANETTERIA E PASTICCERIA-075/6090459
PANIFICIO MENCHETTI-075/5009617
FAFFA dal 1851 IL FORNAIO-075/6920122
VINO E GUSTO-3249990411
UMBRO’-3409511639
SAPORE DI MARE-075/5010836
MINESTRINI NEGOZIO DI ALIMENTI ALL’INGROSSO-075/5009480 –
3494366369
PONTE SOLIDALE COMMERCIO EQUO – FAIR TRADE-075/393097- 3388472882
LA BOTTEGA DI PERUGIA-3403376278
AZIENDE AGRICOLE – VIVAI
CANTINA BRUGNONI-075/6919658 – 3355243246
MASSARONI-075/393226
AGRICOLA BALDO $ RICCIA-3921689659
ETRUSCO AGRISIMBA CARNI-075/6039437 – 3357883952
AZIENDA AGRARIA MARCO & CARLO CARINI-3476303781 – 075/6059495
GIAMBARIOLI PIANTE – FIORI – CASA – REGALO-075/6940104
AZIENDA AGRICOLA GAGGIOLI – MACELLERIA E NORCINERIA PRODUZIONE PROPRIA-3356641645 – 3930899613
AZIENDA AGRICOLA CUBRA DI RASPA PATRICK-3294460475
GORETTI-075/607316
CHIORRI-075/607141
BIRRIFICIO LA GRAMIGNA-3406293651
TERRE MARGARITELLI-3475734612
FLORARTE-075/397047
BROCANI-075/5004745 – 3341442222
AZIENDA AGRICOLA E FRANTOIO-3357755837 –
BERTI-3403964383
AZIENDA AGRARIA SOLANA-3791824083
AZIENDA AGRICOLA L’ANTICO CASALE-347358030
LA TORRE DELL’OLIVETO-338505313
COMMERCIO INGROSSO E DETTAGLIO
ERCOLANI CARTA-075/34752
CARTOLERIA ECO
-075/5006647 –
3939212408 –
3939912984 –
3496965230
BRAGIOLA CARTA E CANCELLERIA-075/5280903
COPIA E INCOLLA-075/5727443
HOBBY FOTO-075/5736428
CITTA’ DEL SOLE – GIOCATTOLI-075/5733206
CENTROUFFICIO SRL – BUFFETTI-075/393777 – 3294010839
STILE GIOIELLO-346/6187905
STILE GIOIELLO-393/5690613
BARTOCCINI GIOIELLERIA-3470567211
LIBERATI GIOIELLI-3474491360
LUCI GIOIELLERIA-3333873701
PAGANA GIOIELLI-075/5720877
GALEAZZI GIOIELLERIA ARGENTERIA OROLOGERIA-075/5723739 /360812209
OTTICA STAFISSI-075/5092342 -3314267599
OTTICA LE PUPILLE -075/5000139
OTTICA OCCHI DI SOLE -075/3721311 -3939654205
ZOOGARDEN -075/393232
BATTITO ANIMALE- 075/46496
NEGOZIO PER ANIMALI NOVATRADE -3468587590
PET’S PLANET -3469601951
EURONICS -075/394348
EURONICS – 075/5005614
MATERIA CERAMICA – 3935145793
BRICOCENTER-075/5056745 -3313040589
BIONDI EDILIZIA E FERRAMENTA 075/5052933 –075/5149859
NUOVA PARATI -337652255
JOLLY TONER -075/3743614
STAR CLASS 075/597201
MILVA MERCERIA -3333665400
ESTETICAMENTE -075/5011437
UN DIAVOLO PER CAPELLO- 3498442706
PROFUMERIA GRAZIA -3921950742 –075/397892
GRAZIA GALLERIA OLFATTIVA -3921950742 –075/9370316
CASA DEL CORREDO BIRCOLOTTI – 392 5341855
MARCHINI STORE -345232703
UPPERSTORE ABBIGLIAMENTO-075/40103
STORE STOCK SHOP ABBIGLIAMENTO-3356642279
BRUNO CALZATURE-075/5003735 –3518050509
LIBRERIA GRANDE-075/396343
MANNAGGIA LIBRERIA-075/9665399
MPBBOOKSHOP-075/5288850
ZIO SMOKE-075/9977848
ZIO SMOKE-075/9073746
LAVANDERIA ONDA BLU-3200804057
PARAFARMACIE – FARMACIE – ERBORISTERIE
PARAFARMACIA TOMMASONE DOTT.SSA TIZIANA-3334331480 /3462883888
IL CHIOSTRO DELLE ERBE-075/5729823
ZONA BENESSERE-075/5011978
FLORA ET NATURA ERBORISTERIA-075 5997854
ERBORISTERIA SEA SALUS-075 6920023/ 3923615118
FARMACIA STROZZACAPPONI-075/8501176
L’elenco è disponibile anche all’indirizzo: https://www.comune.perugia.it/avvisi/esercenti-consegna-a-domicilio