La spesa a casa: la lista aggiornata di chi consegna a domicilio

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La spesa a casa: la lista aggiornata di chi consegna a domicilio. Elenco sempre in aggiormaneto nel sito del Comune di Perugia

 

Per offrire un servizio aggiuntivo ai cittadini e per limitare al massimo la circolazione delle persone e quindi il rischio di contagio, il Comune di Perugia ha messo a disposizione uno spazio web dove verrà pubblicato e costantemente aggiornato l’elenco degli esercenti che effettuano la spesa a domicilio. Questi gli esercenti finora aderenti:

RISTORANTI PIZZERIE HAMBURGERIE – ROSTICCERIE

I MATTARELLI-3318779470/ 0755721303

TRILOGY-3337677337

NOTORIUS-075690341/ 3332117379

LE ORME-075/46405

IL BALESTRUCCIO-075/5058019

GRAN VARIETA’ – STREET – FOOD ITALIANO-3394040460

PIZZERIA PIETRINO DI GIRELLI ORNELLA-075/9662925

DAL PICCIOTTO SICILIAN FOOD-3392061969

PIZZAGRIUM AGRIPIZZERIA AL TAGLIO E DA ASPORTO, TORTA AL TESTO, CAFFETTERIA, FRUTTABAR-3713913449

PIZZERIA ACQUA & FARINA-3314267613

DA SEVERO BOTTEGA BISTRÒ-075/6975588

AMORE PER LA PIZZA BRACERIA-3270586309/ 075/5001253

RISTORANTE/ROSTICCERIA GRIFO-075/775243

RISTORANTE LA ROSETTA-075/3747858

GATTO NERO-075/31783

VILLA TATICCHI-075/694503

IL POETA CONTADINO-075/6020260 – 3406940168

RISTORANTE PIZZERIA MAGHERA-075/3728543

RISTORANTE CIVICO 25-3475306912

ALICE PIZZA-0754659939

I ROSTICCERI PERUGIA-075/42302

ROSTICCERIA APOLLO-075/5997698 -3473599113

PIZZERIA QUANTA NE VUOI-3472609003

ANTICA TRATTORIA SAN LORENZO-3481320164

GIRARROSTO MARIOTTI-075/5010817

PINSERIA HAMBURGERIA TORRE DEGLI SCIRI-075/5723029

GALAXY PIZZA-075/5000882

PIZZERIA MANZONI-075/398455

PIZZERIA SETTE RIONI-075/5149874

PIZZERIA MIO NONNO DICEVA…-3318917910

BAR PASTICCERIE GELATERIE – YOGURTERIE

IL GELATO DI MASTRO CIANURI-075 5734665/ 3392228762

CARLONI 1989-075/9076841

GELATERIA LA TERRAZZA-3491324638

PASTICCERIA NICOLINI-075/5010907

M BAR-075/5005893 -3345667997

BAR MODUGNO-075/5094690

NON SOLO CAFFE’-0753728709/3472402985

IL BARBACCO-3476992617

ENERCAFE-075/600422

YO!-3473485023

AMBULANTI – MERCATI

MACELLERIA GERBI ADRIANO-0755729137/ 3475769570/ 3475936031

GRIFO FRUTTA I MOSCHETTIERI-3478283310/3283452626/3381794193

CENCIONI PATRIZIA – PESCHERIA -3478546738

SGARAGLI CRISTINA AMBULANTE PIANTE E FIORI-3332155760

MIGANI NORCINERIA -3408381861

VIZI E SFIZI-3339767706

TORREFAZIONE CAFFE’

DALOMA CAFFE 3423734775

101 CAFFE’-075/3752002

LIOMATIC-075/540361

KAPCAFFE’-075/5056229

NEGOZI ALIMENTARI MACELLERIE ORTOFRUTTA PASTA FRESCA – BEVANDE PANINI

FATTORIA LUCHETTI-3924842547

SALUMIFICIO PERUGINO “IL BARONCINO”-075/6940413

GASTRONOMIA FILOSOFI-075/9977730 –

3478923063

CONAD-075/5280874

RONCA BRUNO& FIGLI S.N.C.-075/30361

BASTIANBIRRAIO-3478241127

CANTINA SASSO DEI LUPI-0755010203

LA PASTASCIUTTA PRODUZIONE PASTA FRESCA-075/5000311

PRIMO PIATTO PASTA FRESCA-075/34033

MO’ MANGIO IO – FORNO SENZA GLUTINE-075/3725656

SANTINO PANETTERIA E PASTICCERIA-075/6090459

PANIFICIO MENCHETTI-075/5009617

FAFFA dal 1851 IL FORNAIO-075/6920122

VINO E GUSTO-3249990411

UMBRO’-3409511639

SAPORE DI MARE-075/5010836

MINESTRINI NEGOZIO DI ALIMENTI ALL’INGROSSO-075/5009480 –

3494366369

PONTE SOLIDALE COMMERCIO EQUO – FAIR TRADE-075/393097- 3388472882

LA BOTTEGA DI PERUGIA-3403376278

AZIENDE AGRICOLE – VIVAI

CANTINA BRUGNONI-075/6919658 – 3355243246

MASSARONI-075/393226

AGRICOLA BALDO $ RICCIA-3921689659

ETRUSCO AGRISIMBA CARNI-075/6039437 – 3357883952

AZIENDA AGRARIA MARCO & CARLO CARINI-3476303781 – 075/6059495

GIAMBARIOLI PIANTE – FIORI – CASA – REGALO-075/6940104

AZIENDA AGRICOLA GAGGIOLI – MACELLERIA E NORCINERIA PRODUZIONE PROPRIA-3356641645 – 3930899613

AZIENDA AGRICOLA CUBRA DI RASPA PATRICK-3294460475

GORETTI-075/607316

CHIORRI-075/607141

BIRRIFICIO LA GRAMIGNA-3406293651

TERRE MARGARITELLI-3475734612

FLORARTE-075/397047

BROCANI-075/5004745 – 3341442222

AZIENDA AGRICOLA E FRANTOIO-3357755837 –

BERTI-3403964383

AZIENDA AGRARIA SOLANA-3791824083

AZIENDA AGRICOLA L’ANTICO CASALE-347358030

LA TORRE DELL’OLIVETO-338505313

COMMERCIO INGROSSO E DETTAGLIO

ERCOLANI CARTA-075/34752

CARTOLERIA ECO

-075/5006647 –

3939212408 –

3939912984 –

3496965230

BRAGIOLA CARTA E CANCELLERIA-075/5280903

COPIA E INCOLLA-075/5727443

HOBBY FOTO-075/5736428

CITTA’ DEL SOLE – GIOCATTOLI-075/5733206

CENTROUFFICIO SRL – BUFFETTI-075/393777 – 3294010839

STILE GIOIELLO-346/6187905

STILE GIOIELLO-393/5690613

BARTOCCINI GIOIELLERIA-3470567211

LIBERATI GIOIELLI-3474491360

LUCI GIOIELLERIA-3333873701

PAGANA GIOIELLI-075/5720877

GALEAZZI GIOIELLERIA ARGENTERIA OROLOGERIA-075/5723739 /360812209

OTTICA STAFISSI-075/5092342 -3314267599

OTTICA LE PUPILLE  -075/5000139

OTTICA OCCHI DI SOLE -075/3721311 -3939654205

ZOOGARDEN   -075/393232

BATTITO ANIMALE- 075/46496

NEGOZIO PER ANIMALI NOVATRADE  -3468587590

PET’S PLANET -3469601951

EURONICS -075/394348

EURONICS – 075/5005614

MATERIA CERAMICA – 3935145793

BRICOCENTER-075/5056745 -3313040589

BIONDI EDILIZIA E FERRAMENTA  075/5052933 –075/5149859

NUOVA PARATI  -337652255

JOLLY TONER -075/3743614

STAR CLASS   075/597201

MILVA MERCERIA -3333665400

ESTETICAMENTE  -075/5011437

UN DIAVOLO PER CAPELLO- 3498442706

PROFUMERIA GRAZIA -3921950742 –075/397892

GRAZIA GALLERIA OLFATTIVA -3921950742 –075/9370316

CASA DEL CORREDO BIRCOLOTTI – 392 5341855

MARCHINI STORE  -345232703

UPPERSTORE ABBIGLIAMENTO-075/40103

STORE STOCK SHOP ABBIGLIAMENTO-3356642279

BRUNO CALZATURE-075/5003735 –3518050509

LIBRERIA GRANDE-075/396343

MANNAGGIA LIBRERIA-075/9665399

MPBBOOKSHOP-075/5288850

ZIO SMOKE-075/9977848

ZIO SMOKE-075/9073746

LAVANDERIA ONDA BLU-3200804057

PARAFARMACIE FARMACIE – ERBORISTERIE

PARAFARMACIA TOMMASONE DOTT.SSA TIZIANA-3334331480 /3462883888

IL CHIOSTRO DELLE ERBE-075/5729823

ZONA BENESSERE-075/5011978

FLORA ET NATURA ERBORISTERIA-075 5997854

ERBORISTERIA SEA SALUS-075 6920023/ 3923615118

FARMACIA STROZZACAPPONI-075/8501176

L’elenco è disponibile anche all’indirizzo: https://www.comune.perugia.it/avvisi/esercenti-consegna-a-domicilio

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