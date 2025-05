La Regione Umbria garantisce assistenza sanitaria ai cittadini comunitari con il nuovo codice ENI

(aun) – Perugia, 22 maggio 2025 – La Giunta Regionale dell’Umbria ha approvato nei giorni scorsi un’importante delibera che istituisce il codice ENI (Europeo Non Iscritto), finalizzato a garantire l’assistenza sanitaria ai cittadini comunitari presenti sul territorio regionale, privi di copertura sanitaria in quanto non risultano assistiti dagli Stati di provenienza e non hanno i requisiti per l’iscrizione al Sistema Sanitario Regionale.

Il provvedimento permette ai cittadini europei che non risultano assistiti dagli Stati di provenienza e non possiedono i requisiti per l’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale di accedere a prestazioni sanitarie essenziali attraverso un apposito codice identificativo regionale, con validità semestrale e rinnovabile in caso di permanenza sul territorio umbro.

I cittadini che beneficeranno di questo provvedimento avranno diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale con la possibilità di scegliere il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta, alle prestazioni indifferibili e urgenti, e alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e ai farmaci erogabili dalle farmacie convenzionate, a parità di condizioni con i cittadini italiani per quanto riguarda le eventuali quote di partecipazione alla spesa (ticket).

La Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha dichiarato: