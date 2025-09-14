La presidente Proietti ringrazia Papa Leone XIV e gli porge gli auguri di compleanno

(Aun) – Perugia 14 set. 025- Voi venite da una regione bellissima, sotto molti aspetti: cuore verde d’Italia, con la sua natura rigogliosa; scrigno d’arte, con i suoi borghi e le sue tradizioni; terra di santi e di sante. Ciascuna delle vostre comunità potrebbe raccontare una storia unica in questo senso, evocando nomi ben conosciuti e storie meno note”.

Con queste parole Papa Leone XIV ha accolto i 6500 pellegrini umbri arrivati in Basilica di San Pietro ieri in occasione del Pellegrinaggio giubilare regionale promosso dalle otto Diocesi dell’Umbria.

“Parole che ci hanno fatto estremamente piacere – ha affermato la presidente della Regione Stefania Proietti – e ci hanno emozionato perché danno atto della bellezza della nostra terra e perché sono pronunciate dal Pontefice in un incontro speciale con i pellegrini umbri nel corso del quale ha anche ricordato l’ultimo Santo, Carlo Acutis, canonizzato appena una settimana fa. Ma sono anche parole che ci richiamano alla responsabilità della cura delle nostre comunità e della custodia dei nostri borghi”.

In serata davanti al sagrato di San Pietro si è svolto il meeting sulla fraternità universale che ha voluto sottolineare l’importanza di sentirsi parte della stessa famiglia umana.

Intanto oggi ricorre il compleanno di Papa Leone XIV e la presidente della Regione nel ringraziarlo ancora per i complimenti all’Umbria gli rivolge “i più sentiti auguri a nome personale e della comunità che rappresento, e voglio aggiungere che in questo momento storico siamo con Lei ogni qualvolta invoca una «pace disarmata e disarmante» in tutti i Paesi, troppi, insanguinati dalle guerre”.