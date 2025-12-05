La presidente Proietti alla prima mondiale del film “Brunello, il visionario garbato”

La presidente Proietti ha partecipato alla prima mondiale del film dedicato a Brunello Cucinelli.

“È stato un piacere e un orgoglio assistere alla prima mondiale del film “Brunello, il visionario garbato”.

Un piacere perché racconta la storia di un imprenditore che, grazie alla sua intelligenza, alla sua laboriosità e alla sua lungimiranza, è riuscito dal nulla a costruire uno dei brand più rinomati al mondo. Un orgoglio perché questo imprenditore umanista, Brunello Cucinelli, è figlio della nostra Umbria a cui è legato da un rapporto viscerale e dove, a Solomeo, ha deciso di allestire il cuore della sua attività, della sua famiglia, dei suoi interessi.

“Assistere alle scene che ripercorrono la vita e le opere di Brunello è stata un’emozione continua dalla prima immagine all’ultima – ha commentato la presidente della Regione Stefania Proietti -, scene sapientemente realizzate da un maestro della regia come Giuseppe Tornatore”.

È l’occasione questa per esprimere “le felicitazioni a Brunello per il recente prestigioso riconoscimento che gli è stato assegnato a Londra ai British Fashion Awards 2025 come stilista dell’anno. Un premio che testimonia la figura di un “capitano” di industria che integra profondamente i valori etici, culturali e sociali nel proprio modello di business, ponendo al centro la dignità e il benessere delle persone (dipendenti, comunità, ambiente) oltre al profitto.

L'”Outstanding Achievement Award”, assegnato dalla British Fashion Council di Londra e considerato tra i premi più prestigiosi a livello mondiale, celebra un modello imprenditoriale che nasce qui, nella nostra regione, e che proprio da qui ha saputo parlare al mondo.

“Con la sua instancabile attività – ha concluso la presidente – porta ovunque l’eleganza di Solomeo e l’anima dell’Umbria: il rispetto per il lavoro, la cura dei dettagli, l’idea che lo sviluppo economico possa e debba convivere con dignità, bellezza e armonia. Avere in Umbria una figura imprenditoriale capace di raggiungere questi livelli rappresenta un valore straordinario, significa dimostrare che innovazione, cultura e radici possono generare eccellenza globale senza perdere autenticità”.