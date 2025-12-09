La presidente Proietti alla “Giornata di ringraziamento del Volontariato” della Protezione Civile dell’Umbria

Consegnati attestati alle volontarie e ai volontari e presentati nuovi mezzi operativi: “A voi che ci siete sempre, siete il nostro orgoglio”

(AUN) – Perugia, 9 dicembre 2025 – La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha partecipato alla Giornata di ringraziamento del volontariato che si è tenuta presso la sede della Protezione civile di Foligno. Un momento dedicato alle volontarie e ai volontari che ogni giorno operano con dedizione per la salvaguardia dei territori e la tutela delle comunità, prestando servizio anche fuori dall’Umbria.

Insieme al dirigente del Servizio di Protezione Civile ed Emergenze, Sandro Costantini, e al Direttore della Direzione Governo del Territorio, Ambiente, Protezione Civile, Riqualificazione urbana e Coordinamento PNRR, Gianluca Paggi, la presidente ha consegnato gli attestati alle donne e agli uomini delle Organizzazioni di volontariato che nel 2024 e 2025 hanno partecipato a corsi di formazione e sono intervenuti durante le numerose emergenze che hanno coinvolto l’Umbria e altre regioni italiane. É stato ricordato che Il Comune di Rufina, in Toscana, ha consegnato le Chiavi della città alla Protezione civile dell’Umbria per l’impegno e i valori espressi nell’emergenza alluvionale del marzo 2025, un gesto di accoglienza e un segno tangibile di amicizia.

Nel corso dell’iniziativa sono stati inoltre consegnati ufficialmente nuovi mezzi e strumenti indispensabili per la prevenzione e la gestione delle emergenze.

“La Regione Umbria – ha sottolineato la presidente Proietti – è fortemente impegnata nel rafforzamento del sistema regionale di protezione civile. Sia negli eventi come la Marcia della Pace o l’Ottocentenario della morte di San Francesco, che richiederà un grande impegno di forze, sia nelle emergenze che colpiscono un territorio fragile come il nostro, il ruolo del volontariato è fondamentale e insostituibile. Come lo è stato nell’affrontare a 360 gradi la pandemia da Covid-19, garantendo anche i servizi essenziali alle persone malate che non potevano uscire di casa. Essere qui oggi significa dire grazie a chi ogni giorno risponde con prontezza, generosità e competenza.”

I numeri confermano la solidità del sistema umbro: 132 organizzazioni di volontariato, 5207 volontari attivi, 6 emergenze in Emilia Romagna, Toscana e Marche che hanno richiesto l’attivazione della colonna mobile regionale con 1186 operatori, 86 eventi emergenziali gestiti in Umbria dal 2023 a oggi, oltre a 42 ricerche di persone scomparse, 197 eventi locali supportati e 149 corsi di protezione civile che hanno formato 1750 cittadini.

“La partecipazione straordinaria dei volontari dimostra – ha aggiunto Proietti – che la nostra comunità ha piena consapevolezza che tutti siamo protezione civile. Per questo intendiamo investire sempre di più sui giovani, anche entrando nelle scuole insieme ai volontari, per trasmettere lo spirito di protezione civile e costruire un’Umbria sempre più resiliente e capace di salvare vite.”

La presidente ha rivolto un ringraziamento speciale anche alle famiglie dei volontari: “Indossare una divisa significa essere pronti a uscire a ogni ora del giorno e della notte per rispondere a una chiamata d’aiuto. A voi e alle vostre famiglie va la nostra gratitudine più sincera.”

La presidente ha rivolto gli auguri di Buon Natale a tutti i volontari e alle loro famiglie: “A voi che ci siete sempre, con coraggio, competenza e spirito di servizio”.