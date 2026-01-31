La Polizia di Stato incontra gli studenti del Liceo Pieralli di Perugia

Qualche giorno fa, la Polizia di Stato di Perugia è intervenuta ad un importante momento di formazione e cittadinanza digitale che ha coinvolto circa 200 studenti del Liceo Statale “Assunta Pieralli”.

L’incontro è stato tenuto dal Commissario Capo della Polizia di Stato, Dott.ssa Desirè Anzalone, Vice Dirigente dell’Ufficio Anticrimine della Questura di Perugia, che ha guidato i ragazzi in un percorso di riflessione sul rapporto con gli altri e sull’impatto che le proprie azioni e scelte possono avere sulla vita altrui. Particolare attenzione è stata dedicata all’uso e all’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti tra i giovani, spesso collegati a contesti di aggregazione quali feste, rave party e discoteche, analizzandone gli effetti dannosi sull’organismo, sul comportamento e sulle relazioni interpersonali, nonché le implicazioni sotto il profilo della legalità.

Durante la lezione sono stati inoltre affrontati i temi delle devianze giovanili, come il bullismo e le baby gang, e dei comportamenti illeciti che possono essere posti in essere anche in modo inconsapevole, soffermandosi sulle conseguenze sociali e giuridiche che ne derivano.

Una parte centrale dell’intervento è stata dedicata al delicato tema della violenza di genere, con un approfondimento sulle diverse forme in cui può manifestarsi e sull’importanza della consapevolezza, del riconoscimento dei segnali di rischio e delle strategie di difesa e tutela personale, fornendo agli studenti strumenti utili per affrontare situazioni di pericolo e per chiedere aiuto.

L’incontro ha rappresentato un momento significativo di confronto e crescita, sottolineando il valore della prevenzione, dell’educazione alla legalità e della promozione di una cultura del rispetto come elementi fondamentali per una convivenza civile e responsabile.