La Polizia di Stato arresta un 38enne destinatario di un ordine di carcerazione

L’uomo si era recato in Questura per il rinnovo di una richiesta di protezione internazionale
Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno proceduto all’arresto di un cittadino tunisino di 38 anni, destinatario del provvedimento di revoca del decreto di sospensione di carcerazione con conseguente ripristino dell’ordine stesso, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Perugia – Ufficio Esecuzioni Penali.
L’uomo, che si era presentato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura per il rinnovo di una richiesta di protezione internazionale, dopo i consueti controlli effettuati è risultato gravato da un ordine di carcerazione.
Dopo l’identificazione e le formalità di rito, il 38enne è stato associato alla Casa Circondariale di Capanne.