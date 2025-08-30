La pallavolo nei quartieri, successo per la Volley Academy Bastia

Il 3 settembre la tappa finale ai Giardini Pubblici “Lucio Camacho” di Bastia Umbra

Si è conclusa a Cipresso l’ultima tappa de “La Pallavolo nei Quartieri”, il progetto promosso dalla Volley Academy Bastia che in queste settimane ha portato lo sport nei diversi quartieri della città, coinvolgendo oltre 130 bambine e bambini in momenti di gioco, divertimento e socialità.

L’iniziativa, resa possibile grazie alla collaborazione dei comitati dei quartieri del comune di Bastia Umbra, ha confermato il valore dello sport come strumento di aggregazione e crescita, dimostrando ancora una volta la forza della comunità come motore fondamentale delle attività della società. Un ringraziamento speciale anche ai nostri allenatori e dirigenti che si sono adoperati per l’ottima riuscita di questa prima edizione.

Visto il grande entusiasmo registrato, la Volley Academy Bastia ha deciso di recuperare anche la tappa di Bastia Centro, annullata per maltempo: l’appuntamento straordinario è fissato per mercoledì 3 settembre, dalle ore 17:00 alle 18:00, presso i Giardini pubblici “Lucio Camacho” in via Roma.

Parallelamente, la società si prepara a ripartire con l’attività sportiva in palestra: dal 1° settembre torneranno ad allenarsi le squadre di Serie C e Serie D, mentre dall’8 settembre prenderà il via anche la nuova stagione del settore giovanile e del minivolley maschile e femminile dai 7 anni in su.

Da quest’anno, inoltre, è in programma una novità importante: i corsi di motricità generale dedicati a bimbi e bimbe dai 4 ai 6 anni, per avvicinarli in modo giocoso e formativo al movimento.

Tutti i bambini e le bambine che desiderano avvicinarsi alla pallavolo o semplicemente provare questo sport potranno farlo presso la palestra della scuola U. Fifi di Borgo I Maggio a Bastia Umbra, ogni lunedì e mercoledì dalle ore 16:30 alle 19:00.

Info iscrizioni: 339 783 8847 – 349 514 5475 – 360 610 851

Un’ulteriore occasione per chiudere insieme, con entusiasmo e partecipazione, un percorso che ha reso la pallavolo ancora più vicina ai giovani e alle famiglie del territorio.