La Notte degli Chef: grande successo per la seconda edizione  

Si chiude con un grande successo “La Notte degli Chef – Seconda Edizione”, l’evento che il 13 e 14 gennaio ha animato l’Istituto Casagrande Cesi di Terni, trasformandolo per due giorni in un vero e proprio laboratorio di idee, gusto e alta formazione gastronomica.

Un evento intenso, partecipato e ricco di contenuti, che ha visto susseguirsi circa 10 appuntamenti tra masterclass, incontri e cene degustazione, tutti rigorosamente sold out. Oltre mille le presenze complessive, con i posti disponibili esauriti in poche ore e richieste che hanno superato il doppio della capienza, a conferma di un interesse straordinario e crescente attorno alla manifestazione.

“La Notte degli Chef” si conferma così un momento di confronto, crescita e cultura, capace di parlare al territorio e, soprattutto, ai giovani. Protagonisti assoluti sono stati infatti oltre 400 studenti del triennio, coinvolti attivamente nei diversi percorsi formativi, organizzativi e operativi, vivendo un’esperienza concreta di alta ristorazione, lavoro di squadra e relazione con grandi professionisti del settore.

A suggellare questa seconda edizione, una cena di gala di chiusura che ha rappresentato al meglio lo spirito della manifestazione: i ragazzi del Casagrande hanno lavorato fianco a fianco con due grandi nomi della cucina italiana, gli chef stellati Andrea Impero e Giulio Gigli, regalando agli ospiti una serata di altissimo livello, fatta di tecnica, passione e visione.

Il successo dell’evento è il risultato di un grande lavoro corale. Un ringraziamento sentito va a tutti coloro che hanno collaborato: ai professionisti, ai docenti, agli studenti, allo staff organizzativo e agli ospiti che hanno creduto in questa seconda edizione. Un grazie speciale al critico gastronomico Edoardo Raspelli, presenza autorevole e preziosa per entrambe le giornate, capace di arricchire il confronto con la sua esperienza e il suo sguardo attento sul mondo della ristorazione.

Fondamentale il sostegno della Fondazione Carit, che ha reso possibile la realizzazione dell’evento, e il patrocinio del Comune e della Provincia di Terni, che hanno riconosciuto il valore culturale, educativo e formativo di una manifestazione ormai diventata un appuntamento di riferimento per il territorio.

Con questa edizione si chiude un capitolo importante, ma lo sguardo è già rivolto al futuro: da oggi siamo ufficialmente al lavoro per la terza edizione. Un nuovo percorso che prenderà forma con la stessa passione, con nuove idee e con l’obiettivo di rendere “La Notte degli Chef” ancora più bella, ancora più grande, ancora più nostra.

L’appuntamento è solo rimandato. Il meglio deve ancora venire.