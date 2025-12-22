La luce della pace di Betlemme è arrivata a palazzo dei Priori

Anche quest’anno, prima della seduta del Consiglio comunale del 22 dicembre 2025, è arrivata a palazzo dei Priori la luce della pace di Betlemme grazie all’iniziativa a cura delle comunità MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani), gruppi di Perugia 1-2 e 3.



Presenti in rappresentanza dei gruppi Masci Gianvittorio Pula (magister Perugia 3), Anna Tosti (magister Perugia 1) e Patrizia Pasciuti (perugia 2).

Ad accogliere gli ospiti e la luce sono stati la presidente del Consiglio comunale Elena Ranfa, la consigliera delegata Lucia Maddoli, il vice presidente Edoardo Gentili , assessori e consiglieri comunali.



Siamo felici

– ha detto la presidente Ranfa –

che questo momento significativo si rinnovi anche quest’anno, soprattutto alla luce del periodo storico difficile che stiamo vivendo. Basti pensare al fatto che questa luce arriva proprio da un luogo (la Palestina) oggi teatro di guerra. Deve quindi essere un simbolo ed un monito per tutti noi ad impegnarci ancora di più per contribuire, tutti insieme, a raggiungere la pace



Nel ringraziare gli scout e Masci per il servizio che ogni giorno rendono alla comunità, Lucia Maddoli ha posto l’accento sui temi della pace e dell’accoglienza.



La cerimonia di oggi ci ricorda un messaggio fortissimo e lo fa tramite una luce che arriva da una terra martoriata dai conflitti per invitarci a lavorare insieme per creare comunità migliori



Con la luce della Pace di Betlemme è stata accesa una candela che resterà custodita a Palazzo dei Priori per il periodo delle festività natalizie.



Ricordiamo che nella chiesa della Natività di Betlemme è custodita una lampada ad olio che arde perennemente da molti secoli, alimentata dall’olio donato dalle nazioni cristiane a turno.



Ogni anno a dicembre da quella fiamma ne vengono accese altre, poi diffuse in tutto il mondo come simbolo di pace e fratellanza. Dal 1986 un bambino, ogni anno, accende una luce dalla lampada nella grotta di Betlemme che è poi diffusa dagli scout prima in Austria e dai qui in tutta Europa. Quest’anno Jeries Fadi Khier, 11 anni, appartenente ad una famiglia cristiana di Betlemme ha acceso la luce nella grotta.