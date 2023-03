La Lega Altotevere torna in piazza, Baglioni: “Campagna tesseramento e due raccolte firme”

I Gazebo della Lega saranno allestiti sabato 18 marzo dalle ore 10.00 a Città di Castello in piazza Matteotti e alle 9.30 a San Giustino in piazza del Municipio. Tesseramento e raccolte firme: una nazionale contro lo stop ai motori termici e l’altra locale per l’armamento della Polizia Municipale tifernate.

“Torniamo nelle piazze, fra la gente, per la partenza del tesseramento 2023, ma anche per due raccolte firme – annuncia il segretario della Lega Città di Castello Giorgio Baglioni – il nostro movimento è da sempre radicato sul territorio: viviamo la comunità, abbiamo un rapporto diretto e costante con i nostri concittadini, perché la politica, quella autentica, non rimane chiusa nei palazzi, ma è tra la gente. Le nostre battaglie sono le battaglie degli italiani, come quella contro lo stop ai motori diesel e benzina voluto dall’Europa per cui abbiamo già raccolto in tutta Italia oltre 100mila firme – spiega Baglioni – continueremo a farlo nei gazebo perché si tratta di una scelta folle che metterebbe in ginocchio famiglie e aziende del nostro Paese aprendo le porte al mercato cinese. Oltre a questa raccolta firme ce ne sarà una locale di cui sono promotore insieme al nostro capogruppo in Consiglio Comunale Valerio Mancini – rende noto Baglioni – Chiediamo all’amministrazione comunale che la Polizia Municipale di Città di Castello venga dotata di strumenti di deterrenza adeguati affinché possa garantire maggior sicurezza nel territorio comunale, come già avviene nella stragrande maggioranza dei comuni italiani”.