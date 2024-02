La grande lirica a Perugia

Il 19 marzo al Teatro Morlacchi va in scena la Traviata

Grande Lirica Perugia, alla sua settima edizione, il 19 marzo (ore 21) torna al Teatro Morlacchi con l’opera più rappresentata al mondo: La Traviata di Giuseppe Verdi.

L’evento è stato presentato questa mattina a Palazzo dei Priori da Paolo Galmacci, presidente dell’Associazione del Coro Lirico dell’Umbria, Antonietta Castagnaro, responsabile della comunicazione dell’associazione, e Margherita Scoccia, assessore all’urbanistica del Comune di Perugia. Presenti anche la consigliera comunale Emanuela Mori, il presidente del Centro Danza Perugia Tommaso Mobilia, il pianista preparatore del Coro lirico dell’Umbria Ettore Chiurulla, che ha portato i saluti del direttore Carlo Segoloni, e la coreografa Marzia Magi.

L’Associazione del Coro Lirico dell’Umbria Aps, ideatrice del progetto che mira a ricostituire una vera stagione d’opera per la città di Perugia, promuove l’iniziativa con il sostegno del Comune e l’esperienza dell’impresa lirico-teatrale Solti di Ermanno Fasano per uno spettacolo all’insegna della grande tradizione.

Di grande livello, come sempre, gli artisti, tra cui la soprano Fan Zhou e il baritono umbro Leonardo Galeazzi, che hanno entrambi già debuttato al Teatro alla Scala di Milano. Insieme al Coro Lirico dell’Umbria ci sarà l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” e anche il balletto a cura del Centro Danza Perugia. Come sempre, sarà realizzato un libretto di elegante fattura (a cura dell’editore Morlacchi).

“Un evento di così alto livello impreziosisce la nostra offerta culturale. Per questo, come già in passato, è un piacere dare sostegno al progetto promosso dal Coro Lirico dell’Umbria”, ha detto l’assessore Scoccia portando i saluti dell’amministrazione comunale. “La musica – ha continuato – ha solide radici nel patrimonio culturale perugino e siamo felici che il teatro Morlacchi, un gioiello riqualificato e arricchito grazie all’Art Bonus in tempi recenti, faccia di nuovo da cornice alla grande lirica, una tradizione che merita di essere pienamente recuperata”.

“Finalmente – ha sottolineato il presidente dell’associazione, Paolo Galmacci – la Grande Lirica torna al Morlacchi dopo quattro anni. Era infatti il febbraio 2020 quando in quella splendida cornice andò in scena la Tosca. Le numerose richieste di repliche furono vanificate dalla pandemia. Ora, con il pieno ritorno alla normalità, riportiamo nella sua sede naturale la lirica del grande repertorio, con grandi interpreti, l’orchestra e, stavolta, anche il balletto. Continua il nostro impegno per restituire una stagione lirica all’Umbria, una delle poche regioni che ne sono prive – ha continuato Galmacci -. Proprio il capoluogo umbro, infatti, in passato ha avuto un ruolo di spicco dal punto di vista del canto lirico, forma d’arte che da sempre caratterizza la cultura italiana nel mondo e che non possiamo non voler rilanciare dopo che, di recente, è stato riconosciuto come patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Il pubblico – ha aggiunto il presidente – finora si è dimostrato molto attento alle nostre iniziative. Una sensibilità che, anche attraverso la creazione di numerose sinergie, cerchiamo di consolidare nell’auspicio di poter mettere in campo una programmazione basata su finanziamenti stabili, al di là del sostegno assicurato dal pubblico pagante e da alcuni sponsor privati. Ringraziamo anche il Comune di Perugia per aver creduto nel progetto e per il rispetto dimostrato verso un valore autentico della nostra cultura”.

Oltre al ritorno al Morlacchi, già si lavora per lo spettacolo di fine luglio ai giardini del Frontone, dove sarà presentata la Cavalleria Rusticana.

Castagnaro ha inoltre ricordato che si stanno costruendo sinergie molteplici e con diverse finalità, in particolare con la Fondazione Centro di Solidarietà Don Guerrino Rota Ets, che, all’interno del teatro comunale la sera del 19 marzo sarà presente con materiale informativo, nonché con l’Università per stranieri e il liceo classico Mariotti di Perugia, i cui studenti il 18 marzo assisteranno alla prova generale de La Traviata. “La bellezza di un’arte così completa e gratificante deve essere trasmessa prima di tutto ai giovani: lavoreremo in questa direzione”, ha concluso Castagnaro.

Biglietti: circuito e botteghino Teatro Morlacchi.

Acquisti anche online con il link:

https://biglietti.teatrostabile.umbria.it/replica?id=14688&layout=extern&idBRe=14688#repliche

oppure con il codice Qr reperibile anche sul profilo Facebook del Coro Lirico dell’Umbria.