La Giuliano Tartufi porta la cena di Natale aziendale a domicilio ai dipendenti. Nelle case di 70 famiglie 9 ristoranti tra Umbria, Toscana ed Emilia Romagna hanno consegnato 250 pasti

Una cena di Natale aziendale diffusa e a domicilio per portare nelle case un messaggio di auguri e di speranza. È quella che ha organizzato Giuliano Martinelli, titolare dell’azienda Giuliano Tartufi, per i suoi circa 70 dipendenti e collaboratori e le loro famiglie, che è stata consegnata a un totale di 250 persone, casa per casa, in sicurezza e nel rispetto della normativa anti Covid, venerdì 18 dicembre. Per organizzare questa cena natalizia un po’ diversa, ma non per questo meno sentita, la Giuliano Tartufi ha coinvolto 9 ristoranti, tra l’Umbria, la Toscana e l’Emilia Romagna: Lo Scacciapensieri ristorante pizzeria, La Locanda dei Fiorucci ristorante pizzeria e Il Triangolo ristorante pizzeria a Pietralunga, La Contessa ristorante pizzeria a Gubbio, La Locanda di Nonna Gelsa ristorante a Umbertide in località Niccone, Il Sesto Canto ristorante pizzeria a Città di Castello, La Braceria ristorante a Cortona, Chalet di Ante e Annalisa ristorante a Bibbiena, entrambe in provincia di Arezzo, e Ragū ristorante a Bologna.

I locali si sono occupati di preparare l’interno menù dall’antipasto al dolce, con piatti della tradizione ma impreziositi dalla presenza del tartufo, e di consegnare i pasti ai lavoratori in base al luogo in cui risiedono. Coloro che hanno ricevuto la cena sono stati invitati a postare foto e video realizzati mentre consumavano il pasto in famiglia sui social Facebook e Instagram con l’hashtag #giulianotartufi in modo da creare un momento di condivisione.