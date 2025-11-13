La Giornata Mondiale della Gentilezza celebrata all’Ospedale di Perugia con oltre 70 studenti

L’evento è stato organizzato dalle docenti della scuola in ospedale dei Coniglietti bianchi

Perugia, 13 novembre 2025 – La Giornata Mondiale della Gentilezza, che si celebra il 13 novembre per promuovere valori di empatia, rispetto e solidarietà tra le persone, è stata protagonista di un evento speciale all’Ospedale di Perugia, organizzato dalla Scuola in ospedale dei “I Coniglietti Bianchi” dell’Istituto Comprensivo Perugia 5.

Oltre 70 studenti delle scuole primarie e secondarie del territorio hanno partecipato all’iniziativa nella sala Montalcini dell’Ospedale del CREO condividendo insieme ai loro compagni ricoverati testimonianze preziose su cosa significhi la gentilezza. L’evento ha rappresentato un’importante occasione per riflettere su quanto anche i piccoli gesti possano trasformare la vita delle persone e, passo dopo passo, contribuire a costruire un mondo migliore.

“In un tempo dominato da ritmi frenetici e comunicazioni spesso ostili, questa giornata ci ricorda che la gentilezza non è un segno di debolezza, ma una forma di forza capace di creare ponti, ricucire legami e rendere più umano il vivere, soprattutto in un ospedale gentile”, ha sottolineato la coordinatrice delle insegnanti in ospedale, Melania Scarabottini.

La giornata ha visto gli studenti impegnati nell’ascolto reciproco e nella scrittura di testi autobiografici sul tema della Gentilezza, culminando in un rito finale “Tessere legami di gentilezza…” che ha suggellato l’esperienza condivisa. L’iniziativa è stata coordinata dalle insegnanti dell’Istituto Comprensivo Perugia 5 che prestano servizio in Oncoematologia Pediatrica e in Pediatria dell’Ospedale di Perugia.

Hanno partecipato all’evento: Fabio Gallina, dirigente scolastico Istituto Comprensivo Perugia 5; Antonio D’Urso, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia; Antonella Ubaldi, ambasciatrice comunale della gentilezza; Francesco Arcioni, direttore f.f. di Oncoematologia Pediatrica; Alberto Verrotti di Pianella, direttore di Pediatria; Francesca Tizi, assessora alle Politiche Scolastiche e Istruzione Comune di Perugia e Bianca Maria Tagliaferri, Vice Presidente Assemblea Legislativa Regione Umbria.

Particolarmente toccanti le testimonianze degli ex alunni Jonut ed Emily, che hanno condiviso con coraggio la loro esperienza di malattia, offrendo una lezione di vita sulla forza della gentilezza nei momenti più difficili. Gli studenti che hanno partecipato attivamente alla giornata con i propri scritti frequentano le classi V della scuola primaria “Gabelli” e la prima classe della scuola secondaria “G. Pascoli” dell’Istituto Comprensivo Perugia 11, accompagnati dalla dirigente scolastica prof.ssa Isa Settembrini, e la terza classe di scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Perugia 5.

La Giornata Mondiale della Gentilezza vuole riportare al centro dell’attenzione parole e comportamenti che favoriscono il rispetto, l’ascolto e la solidarietà, valori che la Scuola in Ospedale “I Coniglietti Bianchi” promuove quotidianamente nel suo prezioso lavoro a fianco dei bambini ricoverati e delle loro famiglie.