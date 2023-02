La fontana di Perugia illuminata di blu per sensibilizzare sulle malattie rare

La Sindrome di Angelman è una malattia rara neurogenetica dovuta a un’anomalia del cromosoma 15. Colpisce circa una persona su 15mila e circa 500mila persone in tutto il mondo. I bambini e gli adulti con la Sindrome di Angelman in genere non possono parlare, hanno gravi difficoltà cognitive, problemi di equilibrio, deficit motori e spesso convulsioni debilitanti. Alcune persone non camminano mai e anche i cicli del sonno interrotti possono essere una seria sfida per l’individuo e per i familiari. La ricerca sta facendo grandi passi per il trattamento della sindrome: ad oggi sono attivi 4 trial clinici sui bambini, un traguardo che cinque anni fa era impensabile e che le associazioni impegnate nella ricerca hanno contribuito a rendere possibile. “L’amministrazione comunale – afferma l’assessore del Comune di Perugia Edi Cicchi – è sempre molto attenta e vicina alle famiglie che hanno dei figli con una disabilità e perciò abbiamo accolto la richiesta dei genitori di una bambina affetta da questa sindrome, poco conosciuta così come altre malattie rare. Pertanto è necessario sensibilizzare l’opinione pubblica, ma soprattutto sostenere la ricerca per sconfiggere la malattia e creare servizi che consentano a tutti i bambini di vivere nella società una vita dignitosa come tutti meritano”. Proprio della mamma di questa bambina, Chiara, è il libro uscito di recente per le edizioni Paoline “Chiarapunzel.

Avevo altri progetti, poi è arrivato il tuo sorriso”, una forte testimonianza su una condizione inaspettata nella quale i genitori di Chiara hanno imparato a vivere con gioia e speranza anche grazie al supporto dell’associazione Fast e dei genitori che ne fanno parte.