La Fondazione Perugia Musica Classica interviene a sostegno dei giovani musicisti

Presentata la XXII edizione del Premio “Roscini-Padalino”

C’è tempo fino al 30 novembre per partecipare all’iniziativa. L’ammontare del premio è di un massimo di € 15.000, e sarà riservato a un unico candidato.

A vincere nel 2024 è stata la giovane violinista Irenè Fiorito

C’è tempo fino al 30 novembre per partecipare alla ventiduesima edizione del Premio “Roscini – Padalino”, promosso dalla Fondazione Perugia Musica Classica per favorire la formazione e la professionalizzazione di giovani e meritori strumentisti neolaureati.

Le Borse di studio 2025 sono riservate a musicisti italiani che abbiano conseguito un diploma (biennio o triennio) in qualunque strumento presso un Istituto Superiore di Studi Musicali italiano o straniero dal 2022 in poi, e saranno finalizzate all’effettuazione di corsi di specializzazione e/o di perfezionamento da seguire in prestigiosi organismi nazionali o internazionali.

L’ammontare annuale del premio è di un massimo di € 15.000, ed è riservato a un unico candidato: la commissione esaminatrice è composta da Paolo Arcà (direttore artistico della Società del Quartetto di Milano e del Teatro dell’Opera di Roma), Enrico Bronzi (direttore artistico degli Amici della Musica e della Sagra Musicale Umbra), Stefano Ragni (docente all’Università per Stranieri di Perugia e critico musicale) e Andrew Starling (già direttore artistico degli Amici della Musica). Nel 2024 la vincitrice è stata la giovane violinista Irenè Fiorito.

Il Premio

Le preselezioni avverranno attraverso un video con programma libero, della durata minima di 30 minuti. I video dovranno includere brani eseguiti per intero senza editing, con mani e volto riconoscibili. Sono ammessi tagli solo tra una composizione completa e la successiva, non tra movimenti dello stesso brano. Le domande di ammissione al Premio dovranno essere spedite inderogabilmente entro il 30 novembre 2025, allegando i file video, via mail all’indirizzo: perugiamusicaclassica@pec.it con oggetto: Premio “Leandro Roscini-Giancarlo Padalino” – Associazione Amici della Musica di Perugia.

Leandro Roscini e Giancarlo Padalino

Grande amante della musica classica strumentale, Leandro Roscini è stato socio degli Amici della Musica per moltissimi anni e tra i più assidui ed entusiasti frequentatori dei concerti organizzati dall’Associazione perugina. Prima della sua scomparsa, nel 2001, ha voluto destinare una cospicua parte del suo patrimonio a favore di giovani strumentisti umbri che intendono fare della musica una carriera professionale. Il fondo del Premio è stato incrementato ulteriormente da un generoso lascito testamentario di Giancarlo Padalino, amico di vecchia data di Leandro Roscini.

Info: perugiamusicaclassica.com