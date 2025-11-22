La Direzione Usl Umbria 1 risponde alla Lega su visite e liste di attesa

precisano che in questi giorni, sono disponibili posti per effettuare radiografie al torace presso le sedi di Orvieto, Perugia, Umbertide e Città di Castello

In merito alle dichiarazioni del segretario comunale della Lega di Deruta, Torgiano e Collazzone, pubblicate in alcuni canali social, la Direzione dell’Usl Umbria 1 precisa che, in questi giorni, sono disponibili posti per effettuare radiografie al torace presso le sedi di Orvieto, Perugia, Umbertide e Città di Castello. Analogamente, risultano prenotazioni aperte per la risonanza all’esofago con mezzo di contrasto, con disponibilità ad Assisi.

L’Azienda sanitaria monitora costantemente le liste di attesa, con particolare attenzione alle prestazioni urgenti, cercando di garantire i tempi previsti dai RAO (Raggruppamenti di Attesa Omogenea), un sistema utilizzato dal Servizio Sanitario Nazionale per classificare le prestazioni specialistiche e diagnostiche in base a criteri clinici e stabilire tempi di attesa massimi. Per le radiografie al torace, ad esempio, il 90% delle prestazioni viene effettuato entro i tempi indicati dal medico curante.

Per quanto riguarda i pazienti oncologici, di norma, la presa in carico avviene direttamente attraverso i servizi dedicati: gli esami vengono prescritti e prenotati dalle piastre aziendali, sportelli distinti dal Cup, e i tempi di attesa sono definiti dallo specialista che segue il percorso clinico del malato.

Si evidenzia, inoltre, che l’Usl Umbria 1 è spesso chiamata a ripristinare appuntamenti già fissati e rifiutati dai cittadini, anche se programmati nel Distretto di residenza. Non mancano casi di persone che, pur avendo rifiutato fino a 11 o 12 proposte di appuntamento, risultano ancora in lista di attesa creando lavoro ulteriore al personale che si trova a gestire diverse centinaia di queste situazioni.