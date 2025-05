La Cucina di Nonna Iside nel Grande Dizionario di Bevagna

Per celebrare la tradizione culinaria bevanate nel mondo

Un’altra grande soddisfazione per Nonna Iside e tutto il gruppo de La Cucina di Nonna Iside. Con la presentazione del numero 23 del Grande Dizionario di Bevagna, semestrale pubblicato dall’Accademia di Bevagna, un bellissimo articolo firmato da Rita Galardini racconta il “caso Nonna Iside”, celebrando il valore della cucina tradizionale bevanate portata nel mondo.

L’articolo, che ha suscitato grande emozione, narra il percorso di Nonna Iside e il lavoro quotidiano, semplice ma profondo, di recupero e diffusione delle ricette della tradizione, con un’attenzione speciale anche al dialetto e alla cultura popolare. Un viaggio che, iniziato con amore e spontaneità, oggi rappresenta un vero e proprio patrimonio identitario del territorio.

Durante la presentazione, avvenuta presso l’Auditorium di Santa Maria Laurentia, Nonna Iside – visibilmente commossa – ha ringraziato tutti per l’affetto e la stima che da sempre la circondano. “Io non faccio niente di speciale – ha detto con la semplicità che la contraddistingue – faccio solo quello che ho sempre fatto, da quando ero piccola”.

Essere inseriti in un’opera come il Grande Dizionario di Bevagna, che raccoglie eventi, personaggi e tradizioni fondamentali per la memoria storica del paese, è un riconoscimento straordinario. Significa, in parole povere, entrare nella storia bevanate attraverso le “ricette di vita” che Nonna Iside ha custodito, vissuto e condiviso.

Una storia fatta di mani operose, sapori autentici e parole antiche, che oggi viene consegnata al futuro come esempio di cultura viva e popolare.