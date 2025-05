La concessionaria Luigi Bacchi presenta il nuovo Iveco T-WAY

L’azienda umbra ha riservato ai propri clienti una giornata di “test drive” del nuovo mezzo presso la scenografica Cava Gola della Rossa a Serra San Quirico. Durante l’evento ampio spazio anche a due importanti collaborazioni con aziende leader nel settore calcestruzzi: SERMAC per le pompe ed IMER per le betoniere

Tanti i clienti intervenuti da tutto il centro Italia che hanno compiuto a bordo dei 2 mezzi, zavorrati e allestiti con ribaltabile Tecnokar e vasca posteriore Becchetti, oltre 80 giri di prova. Una manifestazione che ha consentito agli operatori del settore di incontrarsi in un clima molto costruttivo.

“Abbiamo scelto questa giornata per presentare l’ultimo nato in casa Iveco: il T-WAY, un veicolo di ultima generazione con caratteristiche di altissimo livello per la sua mission predominante, il cavacantiere. Credendoci molto – spiega il titolare Camillo Bacchi – abbiamo dato la possibilità ai nostri clienti di provare direttamente su strada le prestazioni di questa nuova macchina: questo per noi rappresenta un passaggio molto importante. Presentiamo anche dele collaborazioni con due aziende leader: Imer, produttore di betoniere e Sermac che si occupa invece di pompe e beton pompe. Grazie a queste collaborazioni mi aspetto che i clienti ci considerino affidabili anche per quanto riguarda il discorso allestimento”

A proposito delle due collaborazioni, Sermac è un’azienda “Italiana presente da 35 anni; con la nostra rete di collaboratori riusciamo a raggiungere in maniera capillare tutto il territorio- dice il direttore marketing e socio della ditta Alessandro Del Zotto – Questo di oggi è un tipico evento che ci permette di raggiungere il cliente, l’utilizzatore della macchina”

Imer è invece presente con Marco Scuratti e Massimo Grosso; hanno l’LT130 IH versione Italia, un’evoluzione della macchina già nota e che fra le altre cose prevede un nuovo impianto idraulico. Spiegano che grazie ai nuovi partner stanno ricostruendo reti, partnership e che da “questo evento ci aspettiamo un ottimo riscontro dei clienti che hanno già mostrato curiosità”

Non è più un mondo prettamente maschile; ne è un esempio Chiara Greci di Demetra Calcestruzzi che racconta di avere “iniziato questo lavoro per puro caso e grazie a un amico ho conosciuto questa azienda dove sono stata accolta a braccia aperte; è un lavoro che regala tante emozioni e soddisfazioni”

Carim Mauri di RM spiega che la collaborazione con Iveco Bacchi ha a che vedere con “i componenti che produciamo: tubazioni, parti di usura delle parti pompanti. Questa giornata serve a dare spiegazioni di ciò che produciamo e per parlare delle iniziative che stiamo facendo per rispondere alle esigenze del mercato”.

Martina Braganti