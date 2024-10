La città del cioccolato è quella tifernate

Un appello alla prossima presidente della Regione Umbria:

“C’è bisogno dell’applicazione della legge regionale (la n.3 del 2007) sul commercio equo e sulle filiere sostenibili. Si tratta di finanziare la formazione e la promozione per le giovani generazioni e il sostegno a filiere giuste, che hanno ricadute concrete anche sui diversi territori dell’Umbria”

Si è aperta venerdì 25 ottobre (sarà di scena fino a domenica 27), in piazza Matteotti a Città di Castello, l’edizione numero 19 di Altrocioccolato. Tante le persone, sin da subito, nelle tre piazze coinvolte dalla manifestazione per visitare gli oltre 60 stand. Al taglio del nastro erano presenti Luca Secondi, Sindaco di Città di Castello; Letizia Guerri, assessore a Turismo, Commercio, Pari opportunità Comune di Città di Castello; Massimo Luciani, presidente Associazione Umbria equosolidale; Alessandra Benni e Roberto Colombo, coordinatori di Altrocioccolato. Come spiegano gli organizzatori:

“L’unica città del cacao buono per davvero dell’Umbria è Castello. E non le operazioni da centro commerciale di altre manifestazioni o i progetti legati al cioccolato che di tanto in tanto usano il commercio equo come greenwashing e poi danno il grande dello spazio espositivo a prodotti di dubbia qualità e socialmente non più accettabili. Si tratta di manifestazioni e progetti che sono rimasti indietro, ancorati a modelli consumistici e predatori non praticabili, che non guardano al futuro e che promuovono modelli vecchi, semplicemente non più sostenibili”.