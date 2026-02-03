La Cgil ricorda a Perugia la figura di Peppino Impastato insieme al fratello Giovanni

Iniziativa venerdì 6 febbraio alle 17 in Sala della Vaccara, organizzata da Spi e Camera del lavoro

‘Peppino, una storia attuale’ è il titolo dell’incontro pubblico organizzato dalle organizzazioni sindacali Spi Cgil e Cgil di Perugia, venerdì 6 febbraio alle 17 nel capoluogo umbro, alla Sala della Vaccara, a cui interverrà anche lo scrittore politico e attivista Giovanni Impastato, fratello minore di Peppino, ucciso dalla mafia nel 1978. L’evento ha il patrocinio del Comune di Perugia. L’iniziativa si aprirà con i saluti istituzionali della presidente del Consiglio comunale, Elena Ranfa. A coordinare i lavori sarà la giornalista Lisa Malfatto. Oltre a Impastato, interverranno Fabrizio Fratini, segretario generale dello Spi Cgil di Perugia, Brunetta Bellucci di Libera Perugia e Simone Pampanelli, segretario generale della Cgil di Perugia.