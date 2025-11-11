Al Teatro dei Riuniti di Umbertide il 23 novembre andrà in scena, in una nuova versione, lo spettacolo: LA BESTIA Storie (vere) d’azzardo.

La drammaturgia dello spettacolo è stata scritta dalla regista e autrice Chiara Bazzoli partendo da storie raccolte, in forma anonima, nel territorio dei comuni della Zona Sociale 1.

Lo spettacolo teatrale “LA BESTIA” è una delle azioni promosse dalla Zona Sociale 1 per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo patologico in attuazione del Piano Regionale per la Prevenzione, Cura e Riabilitazione del Disturbo da Gioco d’Azzardo.

Nel maggio 2024 il gruppo aveva debuttato al Teatro degli Illuminati di Città di Castello, come esito di un percorso di teatro di comunità, in una forma più corale: una compagnia di nove tra attrici e attori professionisti e amatoriali con musica dal vivo di una giovane band del posto.

La nuova versione vede in scena 4 attori (in ordine alfabetico) Jacopo Falchi, Giuliana Gattari, Valeria Marri e Mauro Silvestrini.

Lo spettacolo mostra gli impatti psicologici, sociali ed economici del gioco d’azzardo patologico.

Dopo queste date già previste, grazie alla motivazione e al coinvolgimento degli attori, si sta pensando a rendere disponibile lo spettacolo per nuove repliche nei vari teatri dei comuni dell’Umbria.

Scene: CHIARA BAZZOLI

Costumi: VALERIA MARRI

Consulenza musicale: GIORGIO TONELLI

Drammaturgia e Regia: CHIARA BAZZOLI