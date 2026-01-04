La Befana arriva in Umbria: calze, spettacoli e magia nei borghi

piazze e centri storici si animano con discesa della Befana, dolci per i bambini e iniziative per tutta la famiglia

Tra luci, animazione e tradizione, l’Umbria si prepara a festeggiare la Befana con eventi e iniziative dedicate a grandi e bambini. Tra mercatini, spettacoli e distribuzione di dolci e calze, i paesi e i centri umbri si riempiono di vita, offrendo occasioni per stare insieme e chiudere il periodo delle feste in modo allegro. La Befana continua così a essere un simbolo di allegria e tradizione, capace di coinvolgere famiglie, bambini e visitatori in una giornata dedicata alla festa.

Partiamo da Perugia, dove martedì 6 gennaio il centro storico si anima con le celebrazioni della Befana. Il momento più atteso è previsto intorno alle ore 17.00, con la tradizionale discesa della Befana dal campanile del Duomo. La vecchina sorvolerà la Fontana Maggiore per poi atterrare in piazza. Al termine della discesa, saranno distribuite 1.000 calze della Befana per i bambini, grazie al contributo di Perugina Nestlé e PAC2000.

Aspettando la Befana, il 5 gennaio alle 16 è previsto uno spettacolo al Quasar Village, mentre il 6 gennaio, dopo le 11, la festa si sposta al Chianelli. Qui avverrà anche la consegna delle tradizionali calze e dei regali ai bambini. A partire dalle 10.30, la Befana farà visita ai piccoli pazienti ricoverati nel reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Perugia, diretto dal dottor Francesco Arcioni, distribuendo le calze della tradizione.

Assisi celebra la Befana il 6 gennaio 2026 con la discesa dalla Torre del Popolo e animazione dell’evento a cura di special guest, l’attrice Liliana Fiorelli e la giovane cantante Elisa Benvenuto, nota dal talent show “Tu sì que vales”. L’iniziativa – promossa dal Comune in collaborazione con UNPLI Umbria e il Gruppo Speleologico CAI di Foligno – prenderà il via alle ore 16.30 nella suggestiva cornice di Piazza del Comune.

Anche Città della Pieve celebra la Befana il 6 gennaio con il tradizionale volo della vecchina. Alle ore 17.30 la Befana partirà dal Campanile della Concattedrale, percorrendo circa 45 metri fino alla Torre Civica, per poi ripartire e atterrare in Piazza del Plebiscito, volando per ulteriori 75 metri sopra i tetti del centro storico. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Città della Pieve in collaborazione con Int.Geo.Mod. Srl, con il supporto del personale specializzato del Gruppo Speleologico CAI di Perugia, impegnato con circa quaranta volontari.

Martina Braganti