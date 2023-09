Nei sei stand gastronomici la possibilità di degustare 150 diversi piatti a base di cipolla. Ogni sera spettacoli, musica e mercatini per le vie del borgo. Sabato 9 c’è il Canta Cipolla

Non sono nemmeno le 19 e il sole è ancora alto nel cielo. Nonostante ciò, intorno alla città di Cannara il traffico è già sostenuto e davanti agli ingressi degli stand gastronomici già si notano lunghe file di buongustai che attendono pazientemente che le cucine aprano nuovamente le danze e sfornino finalmente le loro specialità. Un’attesa, carica di desiderio e curiosità, tipica proprio della Festa della cipolla di Cannara che, in questa sua 41esima edizione, ha preso il via martedì 5 settembre, con il sostegno del Gal Valle Umbra e Sibillini. D’altronde, sono un’attrattiva irresistibile per gli amanti della buona cucina i circa 150 diversi tipi di piatti, a base di cipolle rosse, dorate o borettane, che vengono preparati con maestria dagli chef della festa e serviti negli stand Al Cortile Antico, El Cipollaro, Il Giardino Fiorito, Il Rifugio del Cacciatore, La Locanda del Curato e La Taverna del Castello. E migliaia sono state le persone che si sono riversate nel borgo di Cannara in questo giorno inaugurale della Festa della cipolla che proseguirà fino a domenica 17 settembre con pausa lunedì 11. Dodici giorni di eventi, mercatini, spettacoli musicali, di danza e comici, iniziative sportive e culturali, in cui l’intera comunità cannarese si mobilita per ospitare al meglio i propri ospiti provenienti da tutta la regione e anche oltre. Cinquecento volontari sono, infatti, in campo ogni sera per garantire una miriade di servizi, tra cui un comodo, ampio e meritorio spazio per bebè, in pieno centro cittadino, in cui le mamme possono prendersi cura dei propri figli in tutta tranquillità. E questo è solo un esempio, ma numerose, come detto, sono anche le iniziative collaterali: giovedì 7 settembre alle 21.30 in piazza San Matteo è in programma La notte delle stelle, spettacolo musicale con Andrea Braido, chitarrista di Vasco Rossi, e lo showman Gianfranco Butinar; venerdì 8 c’è Amico Fragile, cover band di Fabrizio De Andrè; sabato 9 il contest canoro Canta Cipolla con ospite d’onore in giuria il compositore e cantautore Giuseppe Anastasi. Ci sarà inoltre lo spettacolo di Magico Alivernini a ‘spezzare’ la tensione tra una canzone e l’altra. A precedere il contest canoro, alle 17.30 al Museo Città di Cannara, Letizia Barbetta presenterà ‘Tornerò a volare’, in collaborazione con il Circolo di lettura Cannara. Per chiudere questa prima settimana di festa, domenica 10 settembre c’è l’11esimo Motoraduno Festa della Cipolla e la finale del Memorial Betti, alle 10 al parco XXV Aprile, mentre il pomeriggio alle 17.30 in via Baglioni un nuovo evento a cura del circolo di lettura di Cannara, con la presentazione di due libri, ‘Le tre verità’ con l’autore Antonio Luna e ‘La scelta di destino’ con l’autore Brunello Castellani; alle 21.30 tutti in piazza San Matteo per il concerto Acustic Nek, con i più grandi successi di Nek cantati da un duo musicale.

Come ogni anno, poi, centrale è l’aspetto della solidarietà: in questa edizione, tutti gli stand devolveranno, per ogni coperto servito, 70 centesimi di euro e il ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di un radiografo portatile che verrà poi donato all’ospedale di Assisi, per venire incontro alla persone che hanno problemi di deambulazione. Nel mercatino diffuso per le vie del borgo, inoltre, saranno presenti gli stand delle associazioni Anffas (Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo) e Aipd (Associazione italiana persone down) a cui poter dare un sostegno.