King Colis arriva al Quasar Village: esperienza di shopping sostenibile con i pacchi smarriti

“Accogliamo questo evento divertente, di tendenza e al passo con i tempi”. Dal 29 aprile al 4 maggio la tappa umbra del tour al centro commerciale di Ellera di Corciano

Fa tappa al Quasar Village di Corciano, unica in Umbria, il pop-up store di King Colis portando il suo innovativo format di shopping a sorpresa. Dal 29 aprile al 4 maggio, il centro commerciale a Ellera di Corciano di proprietà di PAC 2000A Conad sarà la nuova destinazione per appassionati di shopping eco-responsabile e conveniente. Un format che sta riscuotendo grande successo in Italia, promosso dalla startup francese King Colis, che recupera pacchi non consegnati dagli e-commerce e li rivende a prezzi vantaggiosi, “promuovendo l’economia circolare – spiegano dall’azienda – e riducendo gli sprechi. Il formato di vendita è semplice e coinvolgente: nessuno sa cosa c’è dentro il pacco fino all’acquisto, trasformando lo shopping in una vera e propria caccia al tesoro”. I clienti hanno dieci minuti per selezionare i pacchi desiderati, che non potranno essere aperti prima dell’acquisto e che sono venduti a peso con un prezzo per quelli standard di 1,99 euro per ogni 100 grammi e per i premium di 2,79 euro ogni 100 grammi. All’interno dei pacchi si possono trovare prodotti di ogni tipo: articoli high-tech, abbigliamento, calzature, orologi, pelletteria, cosmetici, gadget e videogiochi. “Ogni anno in Europa – spiegano da King Colis –, milioni di pacchi ordinati online vengono smarriti per errori di indirizzo o altre problematiche logistiche. In passato, questi pacchi venivano distrutti una volta rimborsati i destinatari. Grazie a King Colis, invece, gli sprechi vengono ridotti al minimo: la startup recupera e rivende questi pacchi sia online che nei suoi pop-up store, contribuendo attivamente alla riduzione dei rifiuti e alla promozione del riuso”. L’iniziativa si svolgerà nelle sei giornate nella galleria del Quasar Village dalle 10 alle 20. “Ospitiamo molto volentieri questo evento – dichiarano dalla direzione del centro –, la nostra volontà è sempre quella di stare al passo con i tempi e di proporre esperienze innovative, essendo il Quasar Village un centro di tendenza. L’idea della caccia al tesoro incuriosisce molto le persone, è sicuramente una novità che accogliamo volentieri cercando di essere attraenti per il nostro pubblico con un’attività divertente”.