Quattro appuntamenti in programma a Perugia, Foligno, Terni e Città di Castello per conoscere da vicino l’offerta 2025-2027

Tornano gli Open Day di Its Umbria Academy, l’accademia tecnica di eccellenza in scienze e tecnologie applicate. Nel mese di settembre studenti, famiglie e docenti avranno l’occasione di conoscere da vicino i percorsi formativi gratuiti biennali post diploma, interamente finanziati e progettati in stretta collaborazione con le imprese del territorio.

Il calendario degli appuntamenti prevede quattro tappe:

Perugia – martedì 2 settembre, ore 17.00 Campus ITS Umbria, Via Fontivegge 55 (4° piano)

Foligno – mercoledì 3 settembre, ore 17.00 Labomec, Via A. Vici 28

Terni – giovedì 4 settembre, ore 17.00 Campus ITS Umbria, Via Carlo Alberto dalla Chiesa 32

Città di Castello – martedì 9 settembre, ore 17.00 Biblioteca Comunale “Carducci”

Nel corso degli Open Day lo staff di Its Umbria, affiancato da docenti ed esperti di settore, presenterà i contenuti dei corsi attivati per il biennio 2025-2027, che spaziano dalla meccatronica all’information technology e alla cybersecurity, dalle Biotecnologie industriali e chimica verde all’agricoltura sostenibile e allo smart farming, dal marketing delle vendite e grafica applicata alla promozione del territorio e gestione delle imprese turistiche, fino all’edilizia BIM e all’efficienza energetica. Gli incontri saranno anche un’occasione di orientamento personalizzato, con suggerimenti utili per scegliere il percorso più in linea con le attitudini e le aspirazioni dei partecipanti.

Durante le presentazioni verranno fornite tutte le informazioni pratiche su modalità e scadenze per le iscrizioni, fissate per il 22 settembre alle ore 15, sull’organizzazione della didattica e sulle opportunità occupazionali e professionali che i corsi offrono.

Its Umbria Academy è un’accademia politecnica biennale, istituita dal Ministero dell’Istruzione e dalla Regione Umbria, che integra lezioni in aula, attività di laboratorio e tirocini in azienda. Grazie al coinvolgimento diretto delle imprese e a un modello didattico innovativo, rappresenta oggi uno dei percorsi formativi post diploma più efficaci in Italia, con un tasso di occupazione tra i più alti a livello nazionale. Al termine dei percorsi viene rilasciato un Diploma di Stato di Istruzione Terziaria, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e corrispondente al V livello del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF).

Per partecipare agli Open Day è necessario registrarsi sul sito [www.itsumbria.it/open-day-2025-3]www.itsumbria.it/open-day-2025-3. Ulteriori informazioni sono disponibili anche via email (info@itsumbria.it) o telefonando allo 075 582741.