Irregolarità e disordini: chiuso locale per 15 giorni

La Polizia di Stato di Perugia, con decreto del Questore Dario Sallustio, ha disposto la chiusura e la sospensione di un esercizio pubblico, per un periodo di 15 giorni, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S.

Il provvedimento è stato adottato a seguito dell’accertamento, negli ultimi due anni, di irregolarità amministrative e di numerosi episodi di disordini che avevano coinvolto alcuni avventori del locale.

Diversi sono stati, infatti, gli interventi delle Forze dell’Ordine per episodi violenti, alcuni dei quali avevano visto coinvolto anche l’allora titolare dell’esercizio pubblico.

Lo scorso settembre, inoltre, il personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, unitamente al personale della A.S.L., all’esito di una verifica all’interno del locale, aveva riscontrato delle violazioni connesse alle condizioni strutturali delle attrezzature, di pulizia e sanificazione, al controllo degli animali infestanti e circa l’omessa predisposizione di procedure di autocontrollo, irregolarità che avevano comportato la contestazione di illeciti amministrativi con sanzioni amministrative per 2000 euro.

Tali episodi hanno indotto il Questore ad avviare il procedimento per la chiusura ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S.

Per questi motivi, considerato il pericolo per il mantenimento dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, quindi al fine di tutelare tutti coloro che sono soliti frequentare quei luoghi ed evitare che possano diventare teatro di nuovi episodi analoghi, il Questore di Perugia ha adottato il già menzionato provvedimento, disponendo l’immediata chiusura del pubblico esercizio per un periodo di 15 giorni.

A dare esecuzione al decreto del Questore è stato il personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale che ha provveduto alla notifica degli atti ed alla chiusura dell’attività.