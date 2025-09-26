La Polizia di Stato ha arrestato un 32enne per i reati di interruzione di pubblico servizio e resistenza a Pubblico Ufficiale

Mercoledì sera il personale della Polizia di Stato di Foligno – operando congiuntamente ad alcuni Agenti della Polfer – ha arrestato in flagranza per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale ed interruzione di pubblico servizio un 32enne nigeriano, peraltro già noto in quanto gravato da numerosi pregiudizi di polizia per reati in materia di sostanze stupefacenti, nonché per lesioni personali e rissa.

L’intervento si è reso necessario per ovviare ad una situazione di pericolo creata all’interno dell’Ufficio Dirigenti Movimento, dove il 32enne, in forte stato di agitazione, ha iniziato ad inveire verbalmente contro alcuni capostazione poiché contrariato dal tempo di attesa previsto prima della partenza di un treno verso la Toscana.

Nell’impossibilità di ricondurlo alla ragione, il suddetto personale di Ferrovie dello Stato è stato costretto a sospendere per alcuni minuti le proprie ordinarie attività e a chiedere aiuto alla Polizia.

Di fronte agli Agenti del Commissariato di P.S. di Foligno, l’uomo, anziché calmarsi, ha tentato ripetutamente di aggredirli, cercando invano di colpirli con calci e pugni e persino scagliandogli contro il proprio telefono cellulare.

Fortunatamente, nessuno dei poliziotti ha riportato lesioni ed il cittadino africano, seppur a fatica, è stato bloccato e condotto in Commissariato.

Qui, ricostruito compiutamente l’accaduto e redatti gli atti di rito, il 32enne è stato arrestato per i reati di interruzione di pubblico servizio e resistenza a Pubblico Ufficiale; su disposizione del P.M. di turno, verrà trattenuto presso le camere di sicurezza del Commissariato in attesa di essere giudicato per direttissima.

L’arrestato deve presumersi innocente sino alla sentenza definitiva di condanna.