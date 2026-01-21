Introduzione della Zona economica speciale in Umbria: incontro con le imprese a Perugia

Organizzato da Banca Centro Toscana Umbria giovedì 22 gennaio alle 18 all’Auditorium di San Francesco al Prato

Banca Centro Toscana Umbria, in collaborazione il partner tecnico Centro studi enti locali, ha organizzato per giovedì 22 gennaio alle 18 all’Auditorium di San Francesco al Prato, a Perugia il convegno ‘Zes Umbria: le imprese del territorio al centro’. L’introduzione della Zona economica speciale (Zes) per l’Umbria, attraverso la Misura governativa prevista dalla Legge 18 novembre 2025, n.171, segna un’importante svolta per la promozione dello sviluppo economico della regione: questa misura prevede strumenti di semplificazione amministrativa e vantaggi fiscali mirati a sostenere gli investimenti delle imprese. Il Convegno si propone di offrire alle categorie interessate un’analisi approfondita sull’importanza delle misure di sostegno agli investimenti nel territorio. Nel corso dei lavori saranno presentate le normative vigenti e le informazioni tecniche fondamentali per il successo degli investimenti e per massimizzare l’utilità delle nuove misure introdotte, contribuendo così a un ulteriore slancio all’economia locale, al pil regionale e alle conseguenti ricadute occupazionali e sociali.

Interverranno il presidente di Banca Centro Carmelo Campagna, il direttore generale Umberto Giubboni, l’assessore allo sviluppo economico della Regione Umbria Francesco De Rebotti, il coordinatore della struttura di missione Zes Giuseppe Romano, l’ad del Centro studi enti locali Nicola Toveronachi, l’esperto di finanza agevolata per le imprese pubbliche e private Alessandro Sciuto e il direttore generale di Bcc leasing Enrico Giancoli.