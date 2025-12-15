A richiederlo gruppi Perugia Forza Italia, con il Capogruppo Augusto Peltristo e il Consigliere Edoardo Gentili, insieme alla Civica Piegaro

I gruppi Perugia Forza Italia, con il Capogruppo Augusto Peltristo e il Consigliere Edoardo Gentili, insieme alla Civica Piegaro, rappresentata dal Capogruppo Roberto Pinzo e dalla Consigliera Francesca Peltristo, hanno formalmente richiesto all’Afor, all’Assessore regionale all’Ambiente Roberto De Luca, ai Comuni di Panicale, Perugia e Piegaro, e al Comando dei Carabinieri Forestali, un intervento urgente sul reticolo idrografico affluente al fiume Nestore.

La richiesta nasce dalla necessità di attuare lavori di pulizia, manutenzione ed efficientamento idraulico per prevenire disagi alla popolazione, danni alle infrastrutture e impatti negativi sull’ambiente.

Gli interventi riguardano il ripristino dell’officiosità idraulica su vari tratti fluviali dei fossi Acquaiola, Gratiano, Riolo, Rigalto e Cestola, situati nei territori comunali di Piegaro, Panicale e Perugia.

Le operazioni richieste includono:

rimozione degli accumuli alluvionali all’interno delle sezioni idrauliche;

taglio ed eliminazione dei materiali vegetali caduti e della vegetazione invasiva;

ripristino e manutenzione dei presidi idraulici esistenti;

lavori di riprofilatura e risagomatura delle sezioni idrauliche per favorire un corretto deflusso delle acque.

«Il rischio idraulico

— dichiarano i rappresentanti dei gruppi consiliari —

è una priorità che va affrontata con continuità e responsabilità da tutti i livelli istituzionali. La tutela del territorio e del paesaggio è fondamentale per evitare situazioni di emergenza e garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini»

I gruppi promotori auspicano un rapido avvio delle attività, vista l’importanza strategica del reticolo idraulico nel prevenire criticità durante gli eventi meteorici intensi.