Interventi assistiti con gli animali, incontro nel primo centro IAA umbro

Si è tenuto presso l’impresa sociale Baldo&Riccia, primo centro IAA umbro autorizzato, l’incontro dedicato agli Interventi Assistiti con Animali, rivolto principalmente alle associazioni del territorio che promuovono attività culturali, educative e sociali e agli operatori e i professionisti del settore per comprendere come gli Interventi Assistiti con Animali (IAA) possano diventare parte integrante dei propri progetti formativi. Una mattinata di confronto pensata per condividere come gli IAA possono essere uno strumento capace di arricchire percorsi già esistenti, sostenendo relazioni, benessere e inclusione, se progettati in modo consapevole e condiviso. Presenti anche diversi ospiti istituzionali all’iniziativa fra cui: l’assessore alle politiche sociali del Comune di Perugia, e coordinatrice della consulta welfare per Anci, Costanza Spera; l’assessore all’ambiente e aree verdi del comune di Perugia, David Grohmann; il dirigente del Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare, della Regione Umbria, Salvatore Macrì; a moderare l’incontro, Nicola Bovini di Umbria Network, partner dell’iniziativa



Baldo&Riccia, primo centro autorizzato in Umbria, specializzato in interventi assisti con gli animali, nasce come azienda agricola, e fin dall’inizio si distingue per la sua doppia anima: agricola e sociale. Oggi è un’impresa sociale, aperta a tutta una serie di servizi socio sanitari e offre un supporto mirato, attraverso gli IAA, progettati per favorire il benessere psicologico e fisico, in diverse aree, e per favorire l’educazione al corretto rapporto uomo-animale, alla gestione delle emozioni e allo sviluppo di autonomie. Le aree d’intervento vanno da quella pediatrica a quella educativa, alla salute mentale, alla geriatrica e alla riabilitazione fisica.

“In Umbria siamo stati i primi ad essere qualificati come centro per gli interventi assistiti con gli animali – dichiara in apertura Eleonora Fabbroni titolare, insieme al marito Claudio Baldelli della Baldo&Riccia – per noi ha rappresentato un punto di partenza e non di arrivo da poter condividere con tutti, non solo con gli addetti ai lavori, ma aprendo anche un dialogo con le associazioni del territorio e le istituzioni a partire dal Comune di Perugia con il quale abbiamo delle partnership in atto, e la Regione Umbria grazie al nuovo piano socio-sanitario. Da quando siamo diventati un’impresa sociale- continua la Fabbroni– rafforzando l’identità, ci siamo concentrati nei servizi socio- sanitari e proprio gli interventi assistiti sono riconosciuti come tali dal Ministero. Vorremmo sottolinearne, inoltre, la multidisciplinarietà e la possibilità di essere integrati in diversi contesti, dove per noi al centro rimane sempre l’importanza della relazione fra le persone e gli animali, che punti al benessere e alla tutela degli stessi, salvaguardandone il comportamento naturale prima della performance”

“Come amministrazione comunale faremo tutto il possibile per aver un ruolo in prima fila sul tema-sottolinea l’assessora alle politiche sociali del Comune di Perugia, Costanza Spera-sono stata già ospite della struttura, in passato, nel loro centroestivo e ho toccato con mano il valore e l’importanza relazionale e cognitiva degli animali con i bambini, anche con disabilità. L’Impegno sociale e quello sanitario devono camminare all’ unisono, il bisogno sociale e il bisogno sanitario sono un binomio ormai imprescindibile. Il Comune di Perugia promuove l’inclusione sociale attraverso il reperimento di fondi- continua la Spera– comunicati tramite avvisi pubblici, uno dei quali destinato proprio al terzo settore, a sostegno di attività sociali, sportive, culturali, ricreative ed educative. Fondamentale è trovare le risorse che rappresentano un valore morale e sociale per la comunità”

“In qualità di assessore all’ambiente e con delega agli animali del Comune di Perugia- dichiara l’assessore, David Grohmann – il tema della tutela degli animali e la valorizzazione di questo tipo di attività mi sta molto a cuore. Prendersi cura degli animali e rispettare il loro ruolo nella natura significa proteggere anche la nostra salute e anche quella del pianeta. Abbiamo intrapreso, come Comune, aderendo alla campagna CooBEEration un percorso di valorizzazione ambientale e culturale adottando l’ape come simbolo di biodiversità e tutela del territorio, per promuovere la cultura della diversità. Questi gli Interventi codificati per legge che bisogna perseguire oltre ad uno sforzo combinato per incontrare le realtà del territorio che operano nell’inclusività ed ascoltare le loro esigenze”



“Oltre ad essere responsabile del Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare, della Regione Umbria- ha dichiarato Salvatore Macrì– sono un medico veterinario e vengo in rappresentanza dell’assessore Barcaioli, per parlare del nuovo piano sociosanitario che ha come mission quella di fare da ponte fra innovazione e tradizione. Ci battiamo per obiettivi condivisi che mettono al centro la persona, la comunità e il territorio e la prevenzione e la tutela delle fragilità. Già dal 2015 erano ben delineate le idee guida del Ministero della Salute per la regolamentazione della partica della pet therapy. E’dal 2018 con un DGR regionale che si parla di interventi Assistiti con gli animali che prevedono la parte educativa e la terapia assistita. Inserimento importante di questa attività, nel piano, che necessità di integrare salute e sociale. Bisogna diffondere questa nuova cultura attraverso momenti formativi, sempre nel rispetto delle normative regionali per le attività con gli animali. Vorrei inoltre sottolineare l’importanza fondamentale delle terapie assistite con animali all’interno delle strutture socio-sanitarie, come gli ospedali, con linee guida ben precise, attraverso l’interazione positiva tra gli esseri umani e gli animali per migliorare la salute fisica ma soprattutto quella mentale ed emotiva”

Il Centro Baldo&Riccia opera con un’equipe multidisciplinare altamente qualificata composta da professionisti esperti in diverse aree. Questo approccio integrato garantisce che ogni intervento sia personalizzato e risponda alle esigenze specifiche degli utenti/pazienti.

Alla mattinata di lavori erano presenti alcune associazione del territorio e diverse figure professionali quali: Barbara Trinati, associazione RandAgility team¸ Virgilio Ancellotti, associazione Volandoconleapi; Daniele Barranca, Aido Spoleto; Corrado Gialletti, agronomo; Rosanna Piantadosi, educatrice scuola primaria Spoleto; Laura Cibeca, istruttrice cinofila per l’equipe Baldo&Riccia ; Barbara Rubini, psicologa responsabile progetti IAA Centro Baldo e Riccia; Fausto Rubini, azienda agricola Casa Peracchio; Claudio Baldelli titolare della Baldo&Riccia e coadiutore con asini professionista; Pietro Marinelli di RE.MA.RE.; Sveva Gramantieri, Presidente Associazione Liam.

Il Centro Baldo e Riccia, nel cuore dell’Umbria, è una realtà cresciuta nel tempo, dunque, trasformandosi da azienda agricola a impresa sociale, in una realtà multifunzionale che comprende una fattoria didattica e sociale, un agriturismo accogliente e il primo centro di interventi assistiti con animali della regione Umbria.