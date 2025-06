Internazionali di Tennis città di Perugia, piccoli e grandi campioni insieme ai Giardini Carducci

Presenti Stefano Travaglia, Samuel Vincent Ruggeri e Stefano Napolitano, partecipanti al torneo Atp challenger 125_Un pomeriggio tra sport e divertimento organizzato da Gruppo Grifo Agroalimentare in collaborazione con Mef tennis events e Comune di Perugia

Si è alzato il sipario sulla decima edizione degli Internazionali di Tennis Città di Perugia – G.I.Ma. Tennis Cup, in programma sui campi in terra rossa del Tennis Club Perugia fino al 15 giugno con il sostegno, tra gli altri, del Gruppo Grifo Agroalimentare, con il suo storico marchio Grifo Latte. Stan Wawrinka è la stella del Challenger 125 ma i riflettori sono puntati anche sui nove italiani presenti nel main draw, a partire dall’idolo di casa Francesco Passaro, impegnato in un derby tricolore contro Francesco Maestrelli. Guidano la pattuglia azzurra il numero tre del seeding Luca Nardi, Giulio Zeppieri, Lorenzo Carboni, Andrea Pellegrino, Enrico Dalla Valle, Federico Arnaboldi e Stefano Travaglia. E proprio Travaglia, che dalla sua Ascoli Piceno ha raggiunto palcoscenici internazionali, è stato protagonista, insieme a Samuel Vincent Ruggeri e Stefano Napolitano, anch’essi giocatori partecipanti al torneo, del minitennis organizzato ai Giardini Carducci, sabato 7 maggio, in collaborazione con Mef tennis events e Comune di Perugia. Presenti tanti bambini delle scuole tennis del territorio ma anche ‘passanti’ attratti dallo sport di racchetta, che hanno scambiato qualche battuta con i campioni in campo e preso parte a divertenti giochi a premi.

A dare ‘supporto’ il Gruppo Grifo Agroalimentare con il responsabile della Comunicazione Carlo Baccarelli e la responsabile marketing Maria Grazia Ligonzo, che hanno consegnato ai possibili futuri campioni alcune confezioni di latte della cooperativa umbra.

“Il latte è il primo alimento che ingeriamo quando veniamo al mondo – ha detto Baccarelli –, e per noi sport, alimentazione e latte sono strettamente connessi. Così, è il secondo anno che sponsorizziamo gli Internazionali di tennis, un evento importante per Perugia e l’Umbria ma sosteniamo lo sport in generale: solo nell’ultimo mese e mezzo abbiamo preso parte a oltre trenta eventi sportivi; inoltre crediamo nei giovani, che sono il futuro; per loro lo sport è fondamentale perché non solo è divertimento ma li educa anche alla fatica”. “La cosa più importante quando si è bambini è divertirsi, fare aggregazione – ha dichiarato Travaglia –. Anche se il tennis è uno sport individuale si riescono a creare tante amicizie che a livello umano possono far migliorarti come persona”.

Alla domanda di come si alimenta un campione e quale dieta segue lui in particolare, ha ‘confessato’ di bere ancora il latte la mattina, “fa parte della mia alimentazione quotidiana”.