Intelligenza artificiale per la medicina di famiglia: l’Umbria partecipa alla sperimentazione nazionale

La presidente Proietti: “Un’opportunità concreta per rafforzare la medicina di prossimità e migliorare l’appropriatezza delle cure”.

(AUN) – Perugia, 15 gennaio 2026 – L’Umbria entra nella sperimentazione nazionale sull’intelligenza artificiale applicata alla medicina di famiglia. La giunta regionale ha approvato l’adesione alla fase 2 del progetto ministeriale che prevede l’utilizzo di una piattaforma di intelligenza artificiale sviluppata da Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) a supporto dell’assistenza primaria, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle cure e rendere più efficiente l’assistenza territoriale. Il progetto, realizzato all’interno del PNRR Missione 6 Salute, si inserisce in un quadro più ampio di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale.

A partire da gennaio 2026, per dodici mesi, 165 medici di medicina generale delle Aziende sanitarie umbre utilizzeranno la piattaforma nell’attività clinica quotidiana. Lo strumento fornirà suggerimenti clinici non vincolanti basati su linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici condivisi, senza sostituirsi al giudizio del medico, con particolare attenzione alla gestione delle patologie croniche, alla prevenzione e alla promozione della salute. Nella fase iniziale la piattaforma sarà accessibile in cloud tramite browser e non utilizzerà dati personali dei pazienti, nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati.

“Abbiamo scelto di partecipare a questa sperimentazione nazionale – ha dichiarato la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti – perché rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare la medicina di prossimità e supportare il lavoro dei medici di famiglia. L’intelligenza artificiale, se utilizzata in modo responsabile e validata sul campo, può contribuire a migliorare l’appropriatezza delle cure e la presa in carico dei pazienti, soprattutto di quelli cronici”.

La Regione Umbria avrà un ruolo attivo nel coordinamento territoriale della sperimentazione, nel monitoraggio delle attività e nella raccolta dei dati di valutazione, che serviranno a validare l’efficacia e l’affidabilità della piattaforma prima di una possibile estensione su scala nazionale.