Insulta gli agenti: denunciato dalla Polizia di Stato

Si tratta di un uomo già noto alle Forze dell’Ordine

Nella serata di ieri la Polizia di Stato di Città di Castello, a seguito di una richiesta pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112, è intervenuta nei pressi di un esercizio pubblico del centro cittadino nell’ambito del quale ha denunciato un uomo – per i reati di resistenza, oltraggio a Pubblico Ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere.

Giunti sul posto, gli operatori hanno identificato il richiedente che, contrariamente a quanto segnalato, manifestava un atteggiamento ostile e rifiutava l’intervento degli agenti del Commissariato, rivolgendo insulti agli Agenti intervenuti. L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti di polizia, è stato pertanto sottoposto a controllo.

Nel corso della perquisizione personale, eseguita per motivi di sicurezza, il soggetto è stato trovato in possesso di due coltelli, per i quali non è stato in grado di motivare il possesso, immediatamente sequestrati.

Per questo motivo, al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere.

L’intervento rientra nell’attività quotidiana di prevenzione e controllo del territorio svolta dalla Polizia di Stato, finalizzata a garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità, in particolare nei luoghi di aggregazione