“Insieme per Spello – Moreno Landrini Sindaco”, rende nota la squadra

Partecipazione, salute pubblica, pace e sviluppo al centro dell’azione amministrativa per i prossimi cinque anni

La lista “Insieme per Spello” con candidato sindaco Moreno Landrini nonché attuale primo cittadino, rende noti i nomi dei candidati alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024.

Insieme a Moreno Landrini la squadra è composta da 6 donne e 6 uomini: Daniele Rosignoli, Elisa Narcisi, David Pieroni, Rosanna Zaroli, Enzo Napoleoni, Maria Grazia Bertini in Benedetti, Niccolò Liberatori, Lucia Crisanti, Carlo Stelletti, Loredana Bertini in Aisa, Luca Ramazzotti, Laura Picchio.

La continuità della buona amministrazione della città attraverso l’innovazione, continua a rappresentare l’obiettivo prioritario di “Insieme per Spello” per i prossimi cinque anni, ponendo al centro del cammino temi strategici come partecipazione, salute pubblica, pace e sviluppo, con i cittadini protagonisti del loro territorio, affiancando agli strumenti di democrazia rappresentativa quelli della democrazia diretta.

Un tema significativo è la coesione territoriale, ovvero uno sviluppo armonico di “Spello unica” in tutte le parti del territorio per una comunità coesa capace di affrontare prontamente le sfide di cambiamento con risposte adeguate al prossimo futuro. La priorità sarà riservata agli interventi infrastrutturali in tutto il territorio comunale, con particolare attenzione alla zona industriale. A tal fine si è partecipato e si sta partecipando a bandi PNRR e fondi strutturali per il reperimento di finanziamenti per interventi da attuare in più ambiti, come ad esempio la realizzazione di un parcheggio multipiano e relativo piazza sovrastante l’area delle Querce. Entro l’estate sarà completato il percorso di mobilità alternativa di accesso al centro storico, opera strategica per la città che fornisce una risposta complessiva e integrata dal punto di vista urbanistico, ambientale e sociale per l’accessibilità al centro storico ad ogni tipo di utenza, residenti e visitatori.

Altro obiettivo strategico è il riesame del Piano Regolatore Generale, con il contributo di idee e proposte di tutte le componenti della comunità, che sarà preceduto da un’ampia fase di partecipazione e condivisione.

E poiché Spello vive in forte sintonia con l’ambiente saranno centrali le attività di valorizzazione del Parco del Monte Subasio e del progetto connesso a “La Fascia Olivata Assisi-Spoleto” al quale da subito il Comune di Spello ha dato ampio sostegno.

La sicurezza è un altro cardine del programma, intesa nella sua più ampia accezione: che abbraccia la protezione fisica dell’individuo, la propria salute e protezione civile.

Un punto che a “Insieme per Spello” preme tutelare è la salute come bene comune, ed è per questo che si devono attuare sempre di più le collaborazioni con la Asl e le associazioni del territorio che si occupano di salute ad ampio raggio.

Spello è una città che vanta un patrimonio storico, archeologico, culturale e artistico unico che deve continuare ad essere tutelato e valorizzato. Restauro delle mura urbiche, percorso “Anello dell’acquedotto romano”, realizzazione del Museo delle Infiorate e del Museo Archeologico, spazi museali per ospitare il “Rescritto di Costantino”, tanto per citarne alcuni punti di azione.

Attenzione al lavoro e innovazione, rilanciando la stretta collaborazione con le associazioni di categoria per agire nel campo occupazionale, della formazione e riqualificazione.

Al centro delle azioni anche i nostri giovani in uno scambio intergenerazionale che fornisca risposte concrete e innovative, potenzi le reti sociali, di relazioni e aiuto, luoghi di incontro e di confronto, come i riqualificati locali del Centro Piazzale di Sant’Andrea restituiti alla comunità nel mese di marzo da destinare ad attività rivolte ai giovani.

Tutto questo da realizzare insieme a Ragazze e Ragazzi, Uomini e Donne di Spello che hanno scelto di mettersi al servizio della città per un buon cammino insieme.