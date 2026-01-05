“Insieme, il pranzo che fa bene”: ad Assisi la solidarietà a tavola

Oltre 150 persone coinvolte nell’iniziativa promossa da Tenuta San Masseo e Locanda del Cardinale

Un pranzo di solidarietà per costruire comunità e vicinanza. Si è tenuto sabato 3 gennaio l’incontro ‘Insieme, il pranzo che fa bene’, un momento conviviale che ha coinvolto oltre 150 persone bisognose, tra senza fissa dimora e cittadini in condizione di disagio provenienti dal territorio della valle di Assisi. L’iniziativa nasce da un’idea condivisa tra Cesare Carloni e Roberto Damaschi ed è stata realizzata in accordo con la Caritas Diocesana di Assisi e con l’Amministrazione comunale di Assisi. La Tenuta San Masseo ha messo a disposizione gli spazi, mentre La Locanda del Cardinale ha curato la preparazione dei pasti, serviti agli ospiti, in gran parte senza fissa dimora e utenti seguiti dalla Caritas locale.

“L’idea nasce dall’incontro tra la famiglia Carloni e i proprietari della Tenuta San Masseo – ha dichiarato Roberto Damaschi, titolare de La Locanda del Cardinale –. Ho sempre ritenuto l’impegno sociale prima un piacere e poi un dovere, che va oltre i bilanci, oltre i numeri, oltre il semplice concetto di azienda. Nella famiglia Carloni, con Cesare in particolare, abbiamo voluto realizzare un momento di condivisione e di valori, nel pieno spirito della terra francescana, insieme a chi in questo momento sta vivendo delle difficoltà. Insieme per dare un segnale: il mondo, tutto sommato, c’è per tutti e cerca di non lasciare indietro nessuno”.

All’incontro hanno preso parte il Domenico Sorrentino, vescovo della Diocesi di Assisi, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, il sindaco di Assisi Valter Stoppini e i responsabili della Caritas diocesana, a testimonianza di una sinergia concreta tra istituzioni, Chiesa e mondo dell’impresa nel segno della solidarietà.

L’auspicio degli organizzatori è che “Insieme, il pranzo che fa bene” possa rappresentare l’inizio di un percorso stabile di attenzione al sociale, capace di unire comunità, valori e responsabilità condivisa.